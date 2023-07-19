Спинили колону із 17 танків: у Міноборони показали ефективну роботу гаубиці FH-70 (відео)

В Міноборони опублікували відео "майстер-класу" використання гаубиці FH-70: як команда бійців ЗСУ її злагоджено заряджає та б'є по позиціях ворога.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, показала, як працюють гаубиці FH-70, які ЗСУ отримали від партнерів. При цьому чиновниця зазначила виняткову ефективність гармати — вона допомогла спинити колону з 17 російських танків, які намагались прорвати лінію фронту. Про це Маляр розповіла в Telegram-каналі.

Чиновниця нагадала, що гармати почали виконання бойових задач навесні 2022 року. Бійці ЗСУ, яким довелось на ній працювати, зазначили дві позитивні риси — самохідність та високу точність.

FH-70 — гаубиця, яку розробили у 70-их рр. минулого століття три країни — Британія, Італія та ФРН. Гармата стріляє снарядами калібру 155 мм, причому здатна зробити 3 постріли за хвилину. Дальність пострілу — до 30 км.

На місце роботи пристрій доставляють, чіпляючи до військового тягача. Однак у гармати є особливість, виділена Маляр: передбачено спеціальний двигун, за допомогою якого гармата здатна переміщуватись самостійно зі швидкістю до 16 км/год на відстань до 20 км. Як наголосила представниця Міноборони, завдяки цьому гармата може вистрелити, а потім змінити місцерозташування, щоб не потрапити під удар ворога у відповідь.

Маляр опублікувала відео з кадрами роботи гаубиці FH-70. При цьому показала злагоджені дії обслуги (до 7-8 осіб) — як вони прибувають на місце, як заряджають, як здійснюють постріл, як від'їжджають геть.

Зазначимо, гаубиці FH-70 ЗСУ отримали від двох країн — Естонії та Італії. Естонія надала свої гармати в січні 2023 року — усі 24 шт., які мала на озброєння. Поставки з Італії відбулись весною 2022 року. Точний розмір партії з Італії не відомий, однак загалом ця країна має 90 гармат такого типу.

Нагадуємо, Міноборони показало роботу гаубиці L119. При цьому у дописі зазначено, що ця зброя допомагає Україні виборювати свободу.

У червні бійці ЗСУ опублікували відео використання гармати Д-30. На відео — ефективний удар по позиціях ЗС РФ: вказано, що гармата — справжня "снайперка".