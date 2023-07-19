Не менше року: в Кабміні підрахували час на відбудову портів Одеси після удару РФ (фото)

За словами міністра Миколи Сольського, від удару Росії суттєво постраждали портові споруди Чорноморська. Пошкодження настільки серйозні, що причал не працюватиме до зими 2023 року.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства, повідомив про втрати, яких зазнала Україна та світ внаслідок ракетного удару ЗС РФ по чорноморським портам. За його словами, відновлення зруйнованих споруд займе не менш ніж пів року. Заява міністра опублікувала пресслужба відомства.

Сольський наголосив, що під час обстрілу в ніч за 18 на 19 липня армія РФ пошкодила портову структуру, яка використовувалась під час реалізації "Зернової ініціативи". Зокрема, російські снаряди вдарили по спорудах в Одеському порту та порту Чорноморська.

Найбільші руйнування — саме у Чорноморську, стверджує чиновник. За його словами, знищено 60 тис. тонн зерна. Вантаж 60 днів чекав, коли його відправлять по "Зерновому коридору", а тепер — згорів від удару Росії.

Щоб відновити об'єкти у порту знадобиться "не менш ніж пів року".

Чиновник зазначив, що постраждала власність трейдерів та перевізників, які долучились до експорту українського зерна. Також назвав, кому належать зруйновані об'єкти — це компанія Kernel (український виробник олії), Viterra (канадський постачальник зерна), CMA CGM Group (французька транспортна компанія).

"Продовольча безпека знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом", — наголосив Сольський.

Міністр пояснив, що внаслідок російської атаки під загрозою голоду опинились найбідніші країни світу. Крім того, зросте ціна на зерно, а після цього й на харчові продукти — м'ясо, крупу, борошно.

Чиновник опублікував світлини з місця удару російських ракет:

пошкоджений контейнер для зберігання зерна;

Обстіл портів Одещини - пошкодений контейнер

палаючий навантажувальний кран;

Обстіл портів Одещини - вогонь на портовому крані Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

обгорілі припортові споруди.

Обстіл портів Одещини - наслідки пожежі Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Зазначимо, в ніч з 18 на 19 липня стався один з найбільший обстріл Одещини: росіяни били ракетами "Онікс" та Х-22, повідомили в ЗСУ.

Після обстрілу стало відомо про тисячі тонн зерна, які згоріли у портах. У Офісі Президента заявили, що росіяни планують влаштувати голод, та пояснили, як має відреагувати світ, щоб Росія програла війну.

Нагадуємо, 18 липня сплив термін продовження "Зернової угоди": російські урядовці заявили, що продовжувати її не планують.

Між тим президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається на зустріч президентом Росії Володимиром Путіним. Одна з тем спілкування — продовження так званої "Чорноморської ініціативи", яка давала можливість експортувати українське зерно. Втім терорист Ігор Гіркін не радить Путіну виїздити за межі РФ — так він може опинитись в Гаазі.

Тим часом президент ПАР, де має відбутись нарада країн-членів БРІКС, не може визначити, чи хоче він там бачити Путіна: очільник Кремля має ордер на арешт від МКС, а тепер ще й залишив під загрозою голоду найбідніші країни, серед яких є й країни Африки.