Обговорюватимуть Україну: у ПАР хочуть, щоб Путін не їхав на саміт БРІКС, — Bloomberg

За інформацією журналістів, президент ПАР Рамафоса поговорив з українським колегою Зеленським. Переговори були зосереджені насамперед на дітях, яких Росія має повернути на Батьківщину.

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Росія відмовила президенту ПАР Сирілу Рамафосі в тому, щоб російську делегацію очолював голова МЗС РФ Сергій Лавров, а не президент Володимир Путін під час саміту БРІКС у серпні. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами віцепрезидента ПАР Пола Машатіле, Індія і Бразилія відкинули другий варіант перенесення саміту в Китай, тоді як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі чотири країни.

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (Володимир Путін, — ред.) не приїхав", — сказав Машатіле.

Як заявив сам Сиріл Рамафоса, голови держав БРІКС обговорять вторгнення Росії в Україну під час саміту. 13 липня Рамафоса поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити зусилля африканських лідерів щодо сприяння припиненню бойових дій.

За словами лідера ПАР, переговори були зосереджені насамперед на дітях, яких Росія має повернути на Батьківщину до батьків і родичів.

Видання нагадало, що лідери БРІКС — Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР — мають провести саміт 22-24 серпня в Йоганнесбурзі.

Зазначимо, що російські журналісти 13 липня повідомили, що Путін може не полетіти в ПАР на саміт БРІКС. Так, голова Кремля відчуває невпевненість через невдачі на фронті в Україні, військовий заколот Євгена Пригожина та ордер на арешт від МКС.

Однак уже 13 липня президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса натякнув, що Путін, попри ордер МКС, буде особисто присутній на саміті БРІКС.

17 березня повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім голови Кремля суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.