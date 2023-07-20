Більшість були зеками: у Пригожина розкрили дані про втрати ПВК "Вагнер" в Україні

Один із командирів угруповання заявив, що в Україні воювали 78 тисяч "вагнерівців". З них 49 тисяч були ув'язненими в'язниць РФ.

ПВК "Вагнер" втратила в Україні 22 тисячі найманців убитими і 40 тисяч — пораненими. Про це заявив один із членів Ради командирів "вагнерівців", про що пише Telegram-канал "Разгрузка Вагнера".

Повідомляється, що в Україні воювали 78 тисяч найманців ПВК "Вагнер". 49 тисяч із них були ув'язненими. Живими та здоровими змогли піти 25 тисяч осіб.

"З них вибуло і вибуває в Білорусь до 10 тисяч. Уже пішли у відпустку 15 тисяч", — ідеться в повідомленні.

Також неназваний "вагнерівець" зазначив, що ці дані на момент кінця травня.

Судячи з коментаря, він сперечається з депутатом Держдуми РФ Володимиром Шамановим, який 19 липня сказав, що понад 30 тисяч найманців ПВК "Вагнер" підписали контракт із Міністерством оборони РФ.

"За моїми даними, приблизно 32-33 тисячі "вагнерівців" уклали контракти з Міноборони, і від 7 до 10 тисяч перебувають із Пригожиним", — зазначив він, додавши, що найманців потрібно повернути в Україну.

Як відповів йому командир ПВК "Вагнер", яким чином сформувалися 33 тисячі осіб, які підписали контракт із Міноборони РФ — невідомо.

"Якщо всі вбиті й ті, хто пішов у відпустку, підписали контракти, то тоді це можливо. Тут не посперечаєшся", — зазначив він.

Нагадаємо, що в травні очільник "вагнерівців" Євген Пригожин також говорив, що його ПВК втратила в Україні близько 20 тисяч осіб. А половина з них — це завербовані ув'язнені. Він додав, що на момент боїв за Бахмут у складі його приватного воєнізованого формування залишилося 35 тисяч осіб.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що в злитих "секретних документах США" вказані бойові втрати України й РФ. Так, згідно з опублікованими даними Міноборони США, російська армія втратила 189 500-223 000 своїх військових, з них 35 500-43 000 вбитими й 154 000-180 000 пораненими.