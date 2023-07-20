Контрнаступ ЗСУ: командування дозволяє солдатам звільняти рідні міста від ЗС РФ, — NYT

За словами журналістів, у деяких солдатів, які беруть участь у контрнаступі ЗСУ, є особлива мотивація. Їхні рідні міста окуповані.

Українське командування дозволяє солдатам з окупованих регіонів йти звільняти рідні міста і села в рамках контрнаступу ЗСУ. Про це пише видання The New York Times .

"Набагато краще, щоб у бригаді були люди, які знають місцевість, щоб командири дозволяли вести бій у напрямку будинку", — сказав підполковник ЗСУ на ім'я Дмитро.

За словами журналістів, Дмитро є заступником командира 36-ї бригади морської піхоти, а його сім'я досі перебуває в окупованому місті Херсонської області.

"Я хочу побачити своїх батьків, чим швидше, тим краще", — сказав він.

Багато військовослужбовців, які говорили з журналістами, розповіли, що хотіли б повернутися в міста, звідки колись тікали, але цього разу у військовій формі та зі зброєю в руках.

Дім біля берега моря

"Якщо мені потрібно п'ять років, щоб побачити свій дім, це нормально, я не поспішаю", — сказав рядовий ЗСУ на ім'я Євген.

Видання пише, що у Євгена особлива мотивація звільнити Бердянськ Запорізької області.

"Я можу приймати рішення швидше, тому що знаю всі річки. Які сохнуть влітку, а які ні", сказав він.

Владислав, 28-річний фермер, який залишив своє село в Запорізькій області в перші дні вторгнення заявив, що його могли б просто вбити росіяни, якби він не поїхав. Він сам попросився взяти участь у контрнаступі.

"Я сумую за маминою їжею. Вона робить вареники з картоплею і капустою", — сказав він.

23-річний Олександр, який родом із Бахмута, сказав, що для всіх тих, хто воює, важливо зберегти уявлення про те, який колись вигляд мали їхні будинки.

"Просто згадай, як добре тобі було у твоєму місті. Згадай це почуття, яке вони в тебе забрали", — сказав він.

43-річний Леонід із Маріуполя, сказав, що щодня допомагав пораненим у лікарні, поки її не обстріляли російські війська. Він розповів, як вийшов через оточення ЗС РФ у своєму білому медичному халаті, забризканому кров'ю. Покинувши окуповану територію, він вступив військовим лікарем до 36-ї бригади морської піхоти і попросився на фронт недалеко від рідного міста.

"Я завжди уявляю, що в'їду до Маріуполя у формі та з автоматом. Моя сім'я побачить, що я боровся за них весь цей час", — розповів він.

Нагадаємо, що генерал ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони провели успішну операцію, результатом якої стало усунення понад двох військових підрозділів російських окупантів на Таврійському напрямку.

Крім того, Подоляк перерахував необхідне ЗСУ для контрнаступу. За словами радника глави ОП, щоб прискорити контрнаступ, який іде "повільніше, ніж хотілося б", Києву потрібно ще 300 бронемашин і десятки винищувачів F-16. Насамперед 200-300 танків і до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо.