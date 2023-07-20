Приліт у дитячий табір: ЗС РФ "шахедами" атакували Суми та Чернігівщину (фото, відео)

Для атаки на Суми окупанти задіяли три дрони-камікадзе, один із яких влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. У Чернігівській області зафіксовано прильоти в житлові будинки.

У ніч на 20 липня російські окупанти здійснили атаку на Суми та Чернігівську область, використовуючи дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed. Про це повідомили у пресслужбах Сумської ОВА та Чернігівської ОВА.

Обстріл Сум 20 липня

Близько 1:30 години російська армія атакувала місто Суми трьома дронами "Шахед". Українські сили протиповітряної оборони зуміли збити один із ворожих безпілотників, ще один був пошкоджений — він звалився на землю.

Однак третій дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, що призвело до виникнення пожежі. Унаслідок атаки постраждала медсестра, якій було надано необхідну допомогу на місці події.

Як повідомили у пресцентрі ГУ ДСНС у Сумській області, рятувальники оперативно загасили пожежу.

Обстріл Чернігівської області 20 липня

У Чернігівській області окупанти також використовували дрони, атакувавши населений пункт Семенівка. За повідомленнями ОВА, є влучання в житлові будинки, але точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

Фото: Чернігівська ОВА Фото: Чернігівська ОВА Фото: Чернігівська ОВА

Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Новгород-Сіверську громаду, випустивши 14 снарядів. Також по громаді випустили 36 снарядів із реактивної системи залпового вогню, 7 снарядів із міномета та ще три некеровані авіаційні ракети, які, імовірно, випустили з гелікоптера.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня ЗС РФ випустили по містах України 19 крилатих ракет і 19 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони зуміли збити 18 ворожих цілей, включно з двома "Калібрами", трьома ракетами "Іскандер-К" і 13 БПЛА Shahed.

Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі постраждали четверо людей, а в Миколаєві 18 осіб дістали поранення, серед них є діти.