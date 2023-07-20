Сприяла аеророзвідка: Сирський показав знищення опорного пункту РФ із САУ "Гвоздика" (відео)

Екіпаж самохідної артилерійської установки ЗСУ отримав координати щодо розміщення ворогів від аеророзвідки та успішно впорався із завданням.

Самохідна артилерійська установка "Гвоздика" ЗСУ ліквідувала опорний пункт росіян. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у Telegram опублікував результати роботи українських захисників.

Аерозвідка спочатку зафіксувала скупчення живої сили росіян. Точним пострілом з САУ "Гвоздика" ліквідувала російських окупантів.

"Артилерія 22-ї ОМБр знищує ворога. Слава Україні!" – зазначив він у дописі.

Війна в Україні: ситуація на фронті у липні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 липня повідомив, що ЗСУ тримають оборону Марʼїнки. Наразі це одна з найважчих ділянок фронту. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ведуть оборону Марʼїнки з осені 2022 року.

Генерал-полковник Олександр Сирський також розповів, що у ЗСУ є можливість відповісти лише одним пострілом на кожні 7-8 пострілів противника. Це створює складнощі для ЗСУ і робить швидкий результат у боях практично неможливим.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 20 липня повідомили, що під Бахмутом ворог змушений відійти. Російські війська на Бахмутському напрямку мають проблеми з ротацією і підкріпленням. Ці чинники не дають змоги окупантам відвоювати раніше втрачені позиції. Українські захисники продовжили наступальні операції на північ і південь від міста Бахмут і змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Нагадаємо, 20 липня українські бійці за допомогою дрона знищили танк Т-90 росіян під Бахмутом. Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШБр і начальником РЕБ і КБ 28-ї ОМБр провела успішну операцію.