"Руйнують окопи": ЗСУ вперше застосували касетні боєприпаси від США, — WP

За даними ЗМІ, українські військові використовували ці снаряди для атаки на російські позиції з метою руйнування окопів, які ускладнювали контрнаступ.

Україна розпочала використання нових касетних боєприпасів, наданих США, вперше у своїй історії. Про це 20 червня пише американська газета The Washington Post із посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, українські військові застосували ці боєприпаси для завдання ударів по російських позиціях з метою руйнування окопів, які уповільнювали просування українських сил.

Джерело журналу зазначило, що крім передових позицій на південному сході України, касетні боєприпаси, найімовірніше, використовуватимуть також у районі міста Бахмут.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, заявив в інтерв'ю BBC, опублікованому 18 липня, що касетні боєприпаси будуть готові до використання протягом кількох днів. ЗМІ також повідомили про наявність гаубиць M777, призначених для застосування цих боєприпасів, на позиціях навколо Бахмута.

Як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 10 липня повідомив, що ЗСУ не використовуватимуть касетні боєприпаси на території Росії, а тільки на своїй власній території, де в них найбільший стимул дотримуватися обмежень і запобігатимуть впливу на цивільне населення, адже саме українські громадяни наражатимуться на ризик.

Раніше зазначалося, що постачання касетних боєприпасів пов'язане з обстановкою в Бахмуті. Військовий експерт Шон Белл пояснив, що вони можуть бути ефективним засобом для розмінування території.

Нагадаємо, 14 липня видання NYT писало про те, що офіційні особи США та військові аналітики не впевнені, що касетні боєприпаси допоможуть Україні значно змінити ситуацію на фронті.