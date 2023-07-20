Здетонував БК: ЗСУ знищили 152-мм гаубицю Д-20 в районі Бахмута (відео)

Російські війська облаштували позицію для артилерійської установки серед цивільної інфраструктури.

Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України у взаємодії із 56-ою окремою мотопіхотною бригадою зуміли ліквідували гармату-гаубицю Д-20. Відео роботи опублікували у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Російські окупанти встановили техніку серед цивільної забудови. Завдяки наявності вцілілих будинків у такий спосіб вони намагалися й певним чином організувати захист позиції.

Згодом аеророзвідка зафіксувала артилерійську установку. Виявилось, щоб у гарматі був боєкомплект, який після влучання згодом здетонував.

Знищення техніки росіян у липні

Українські бійці 20 липня за допомогою безпілотника знищили танк Т-90 росіян під Бахмутом. Для цього був використаний FPV дрон-камікадзе. Успішну операцію провели група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШБр і начальником РЕБ і КБ 28-ї ОМБр.

Ударні дрони бригади ДШВ 19 липня успішно знищили техніку окупантів. Українські бійці запустили БПЛА та знищили об'єкти, які загарбники намагалися заховати серед густої рослинності.

Бригада ЗСУ 18 липня знищила російську БМП. Екіпаж російської бронетехніки обстрілював українські підрозділи та намагався заховатися у густій рослинності, але українські захисники чітко фіксували пересування техніки та знищили її.

Нагадаємо, 17 липня ЗСУ знищили ворожу установку "Тюльпан" під Бахмутом. За даними бійців ЗСУ, аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади разом із тактичною групою "Адам" виявили російський 240-мм самохідний міномет під Бахмутом і завдали удару по ньому.