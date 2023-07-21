"Демонстрація слабкості": РФ хоче підірвати економіку України, оскільки програє війну, — NYT

За словами британського аналітика, Росія хоче завдати шкоди економіці України і звільнитися від західних санкцій. На війні вона вже "спіткнулася".

Росія хоче підірвати економіку України, оскільки не може досягти своїх цілей військовим шляхом. Про це заявив науковий співробітник морської могутності Королівського інституту об'єднаних служб Сідхарт Каушал виданню The New York Times.

За його словами, РФ хоче звільнитися від санкцій Заходу, але не розширювати війну, з якою і так уже не справляється.

"Основна мета росіян — підірвати українську економіку, і якби вони могли зробити це без єдиного пострілу, вони були б у захваті", — сказав експерт.

Видання пише, що деякі аналітики вважають, що широкомасштабні зіткнення в Чорному морі малоймовірні.

"Можна сказати, що це демонстрація слабкості в ширшому стратегічному сенсі цього слова, вірно? Необхідність зосередитися на таких речах, як руйнування економіки України, відображає той факт, що вони (росіяни, — ред.) не можуть просуватися так, як вони думали", — сказав Каушал.

У матеріалі йдеться про те, що деякі експерти також упевнені, що РФ використовує загрози атак по комерційному судноплавству для підвищення страхових внесків. У Кремлі сподіваються, що фінансові труднощі зупинять постачання зерна і змусять Захід піти на поступки щодо деяких санкцій.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився про експорт зерна з України. Він зазначив, що Росія "одним пострілом убила двох зайців", заявивши про вихід із "зернової угоди". Він розповів, чому це вигідно Москві.

Також розвідка Великої Британії повідомляла, що Чорноморський флот опиниться в небезпеці після виходу РФ із зернової угоди. За інформацією аналітиків, Кремль давно ухвалив рішення припинити угоду, проте зараз вигадує нові причини, чому "довелося" піти на цей крок. Майбутні блокадні операції з їхнього боку можуть мати наслідки.