"Хочуть служити з 18 років": у РФ відмовилися підвищувати призовний вік

Наприкінці 2022 року очільник Міноборони Сергій Шойгу виступив із пропозицією підняти на три роки і нижню, і верхню планку призову — так на строкову служби призивали б із 21 року до 30.

У РФ ухвалили рішення не підвищувати нижню межу призовного віку — призивати на строкову службу до лав армії будуть із 18 до 30 років. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Як відомо, раніше в Держдумі обіцяли призивати на службу в армію з 21 року до 30, з огляду на минулорічну ініціативу міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який пропонував підняти на три роки нижню і верхню планку призову.

Однак депутати доопрацювали пропозицію міністра оборони. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що нижня межа призовного віку залишиться незмінною.

"Тому що дуже багато хлопців хоче піти служити саме у 18 років", — повідомив Картаполов.

Нагадаємо, що про можливе підвищення призовного віку в РФ уже в березні 2023 року повідомляв голова

Раніше, 12 січня, президент Росії Володимир Путін підтримав ідею підвищення призовного віку росіян до 30 років. Прес-секретар Путіна також підкреслив, що Міноборони РФ має "представити свою аргументацію" з цього приводу.

Раніше Фокус писав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія повинна збільшити чисельність збройних сил до 1,5 мільйона. За його словами, військовослужбовців за контрактом має бути майже 700 тисяч осіб. Призовний вік варто збільшити з 18 років до 21 року, а граничний — з 27 до 30 років.