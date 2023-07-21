Майже "долетіло" до вузла зв'язку: у Сімферополі стався вибух і почалась пожежа (відео)

На відео з Сімферополя чутно мінімум два вибухи, які стались після того, як почалась пожежа.

21 липня у центрі Сімферополя в окупованому Криму пролунав одиничний вибух. Після цього на одній з вулиць неподалік від вузла зв'язку ЗС РФ у небо здійнявся стовп диму. Про подію розповіли у російському Telegram-каналі "ЧП Севастополь".

Інформацію щодо вибуху в Криму автор каналу опублікував о 18:15. При цьому вказується, що стоп дим здійнявся на Балаклавській вулиці.

За кілька хвилин опублікували ще одне відео. На відео видно відкриті язики вогню, кількох пожежників. Також було чутно мінімум два вибухи.

Дим від вибуху у Сімферополі

Зазначимо, вулиця Балаклавська розташована у південному східній частині Сімферополя, ближче до центру.

Де відбувся вибух у Сімферополі

Навколо вулиці Балаклавської є кілька військових об'єктів — про це свідчить мапа порталу "Радіо Свобода". Зокрема, за 2 км на схід від вулиці — вузол зв'язку ЧФ РФ (в/ч 40136). Приблизно на такій же відстані північніше — в/ч 6914 Нацгвардії РФ. А західніше — аеропорт "Заводське", який, згідно з даними порталу, не працює.

Карта військових об'єктів ЗС РФ у Сімферополі

Наразі щодо інциденту у Сімферополі немає офіційної інформації від представників окупаційної влади.

Нагадуємо, напередодні — 20 липня — було гучно в південно-західному передмісті Москви. Зокрема свідки повідомили, що на поселення Вороновське упало два безпілотники. При цьому один пошкодив дах медзакладу, у якому Міноборони РФ лікує військових, поранених під війни в Україні.

Між тим 17 липня удари невідомих безпілотників пошкодили Кримський міст: міст закрили, а транспорт пустили через окупований південь України.

10 липня почали детонувати снаряди на складі БК на захід від Кримського мосту. Згідно з деякими припущеннями, по ньому могли влучити ракети Storm Shadow.

Полковник ЗСУ Роман Світан припустив, що подібні масовані атаки на військові об'єкти ЗС РФ в Криму свідчать про те, що генерал Валерій Залужний готує півострів до майбутнього звільнення.