До кінця року Сили оборони можуть "перерізати" Росії коридор до Криму, — ЗСУ (відео)

За словами військовослужбовця Євгена Карася, ЗС РФ задіяли всі сили, щоб хоч якось зупинити контрнаступ ЗСУ.

Українські військові до кінця поточного року можуть "перерізати" Росії сухопутний коридор до Криму. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась в ефірі телеканалу"Київ24".

За його словами, ЗС РФ задіяли всі сили, щоб хоч якось зупинити контрнаступ ЗСУ. Він зазначив, що на Куп'янському та Лиманському напрямку російські сили пішли в атаку через те, що на Запорізькому напрямку їм доводиться перекидати резерви. У деяких місцях просунулися Сили оборони України.

"Скоро будуть ще хороші новини", — сказав Карась.

Він заявив, що ЗСУ також просуваються на Бахмутському напрямку. Особливо, є успіхи у 3 ОШБр. Тому противник змушений здійснити контрудар проти контрнаступу України.

"Їм довелося кинути останні свої війська, угруповання, які не були задіяні, щоб хоч якось зупинити наші наступальні операції", — сказав Карась.

Нагадаємо, що американські аналітики також заявляли, що ЗСУ атакують на всіх напрямках і значно просунулися під Бахмутом. У звіті йдеться про те, що одні з найгарячіших боїв проходять у Донецькій області, де регулярно українські захисники займають нові позиції. Успіхи ЗСУ визнають навіть російські джерела.

Крім того, глава МВС Ігор Клименко пояснив, чи використовують "Гвардію наступу" в політичних цілях . За його словами, зараз рано говорити про політику, а створені для наступу підрозділи планують розформувати після закінчення війни.