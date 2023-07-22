"Не Контакт-1": на американських БМП M2 Bradley помітили динамічний захист (відео)

Українські БМП отримали систему BRAT, яка має посилити захист від різноманітних протитанкових засобів.

На американські БМП M2 Bradley почали встановлювати динамічний захист BRAT. Відповідне відео опублікував українській військовий в TikTok.

Боєць показав ролик, на якому видно, як тренуються українські військові на американській БМП M2A2 Bradley поза боями. Як мінімум на одній машині встановили динамічний захист, який рідко можна бачити на західній техніці.

Що відомо про BRAT?

BRAT або Bradley Reactive Armor Tiles — це американський динамічний захист. Він створений спеціально для бойової машини піхоти M2 Bradley. Тому вона не несе загрози для екіпажу, як це буває, коли на легкоброньовану техніку ставлять "Контакт-1" чи інший радянський динамічний захист. Зазвичай такі приклади фіксуються у російських військах.

Розробник General Dynamcis Ordnance and Tactical Systems адаптував динамічний захист для Bradley. Так додатковий захист має надати кращий захист від протитанкових засобів ураження. В США почали використовувати BRAT на БМП під час війни в Іраку, щоб збільшити виживаність машин під час ворожих засідок.

M2 Bradley з динамічним захистом

"Коли бойові машини оснащені реактивними бронеплитами, вони краще витримують прямі влучання різноманітних протитанкових боєприпасів, в тому числі реактивних гранатометів з плеча, які переважають у сучасній зоні бойових дій", — пояснила Марія Хазлетт, фахівчиня за контрактом з ACC-New Jersey.

Нагадаємо, 20 липня ЗМІ показали, як українська армія ремонтує пошкоджені M2 Bradley прямо на полі бою.

18 липня в Міноборони показали результативний екіпаж БМП Bradley, який знищив 2 танки в одному бою.