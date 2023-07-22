Українські десантники показали можливості британських танків Challenger 2 (відео)

Британські танки вже служать українському війську. Бійці зазначають оптику, зручність та бойові можливості бронетехніки.

Командування Десантно-штурмових військ показало можливості британських танків Challenger 2 на озброєні ЗСУ. Відео опублікувала пресслужба 22 липня.

Танки Challenger 2 надійшли на озброєння в Десантно-штурмові війська. Військові на полігонах показали можливості британських основних бойових танків. Десантники задоволені можливостями машин: високий рівень прохідності, маневровість та потужна бойова міць.

"Враження чудові — як на навчаннях, так і в дії", — зазначили бійці.

Наразі у відкритому доступі немає свідчень про залучення британських танків Challenger 2 у боях проти російських загарбників. Усього Велика Британія передала в українську армію 14 танків. Країна стала першою, хто вирішив передати західні танки в ЗСУ.

Challenger 2 — це основний бойовий танк третього покоління. Над його створенням працювала компанія Vickers Defence Systems. Машина вважається однією з найзахищеніших у світі. Характерною відмінністю британського танку є 120-мм гармата L30A1. Вона веде стрільбу безосколковими фугасними та бронебійними опереними снарядами. Також у машині є спеціальний пристрій для кипʼятіння чаю чи продуктів харчування.

Нагадаємо, 19 липня у звіті Міноборони Британії повідомили про наміри модернізувати Challenger 2 після вивчення російських трофеїв.

20 червня в ЗСУ вперше показали перші фото Challenger 2 на озброєнні.