Приїхали на заробітки, а потрапили на війну: росіяни мобілізували будівельників з Узбекистану

Громадяни Узбекистану прибули на тимчасово окуповану територію на роботу. Однак у них забрали паспорти і відправили на фронт.

Російські окупанти провели мобілізацію громадян Узбекистану, які прибули в окуповане місто Маріуполь для проведення будівельних і відновлювальних робіт. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відмічено наявність громадян Узбекистану", — йдеться в повідомленні.

Громадяни Узбекистану приїхали в місто Маріуполь для того, щоб зайнятися будівельними роботами. Однак після прибуття, їхні паспорти було вилучено і вони були мобілізовані до складу окупаційних військ як добровольці.

Нагадаємо, що в Росії почали видавати повістки навіть тим чоловікам, які не є громадянами країни-агресора. Так, у Росії на війну в Україні військкомат призвав громадянина Узбекистану Сирожу Набієва, який на той момент проживав у Москві. Щоб прояснити ситуацію, чоловік звернувся до посольства своєї країни. Там Набієву порекомендували прийти особисто і написати заяву. Також йому сказали, що він не повинен йти до військкомату, незважаючи на повістку, яка зобов'язує зробити це протягом доби.

А в середині листопада 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мобілізувати до лав армії Росії і відправляти на фронт навіть поранених громадян.