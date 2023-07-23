"Кардинально змінять ситуацію": у Пентагоні пояснили, чому США не надають ATACMS, — WP

В адміністрації Джо Байдена не розглядають постачання Україні ракет ATACMS. У Пентагоні переконані, що Київ має нагальніші проблеми, а передання цих снарядів може нести загрозу для безпеки США.

Адміністрація президента США Джо Байдена твердо дотримується відмови постачати Україні ракети великої дальності ATACMS навіть попри тиск з боку законодавців та прохання Києва. Про це з посиланням на офіційних осіб повідомили у The Washington Post 22 липня.

Неназвані чиновники пояснили, що протягом останніх місяців в уряді США не було жодного предметного обговорення щодо надання Україні ATACMS. У Пентагоні вважають, що Україна має нагальніші потреби, а надання ракет може серйозно підірвати готовність американських військ до інших конфліктів.

"ATACMS дозволить українським силам завдавати ударів по найвіддаленіших ділянках окупованого Росією Криму від їхніх поточних ліній фронту, включно з 12-мильним Керченським мостом і російською військово-морською базою в Севастополі", — зазначили у ЗМІ.

У матеріалі нагадали, що причиною відмови були побоювання щодо ударів по території РФ та їх наслідків. Однак джерела в уряді визнали, що Україна виконала обіцянки не використовувати надану США зброю для ураження закордонних земель.

Неназвана офіційна особа США сказала, що за припущеннями адміністрації ATACMS можуть не тільки кардинально змінити ситуацію на фронті, але й "обмежити використання HIMARS або GMLRS".

"Є дуже обмежена кількість (ракет ATACMS — ред.), доступних для експорту. І для відстаней, більших, ніж може досягти GMLR, українці отримали Storm Shadows і SCALPS", — додав представник Пентагону.

У медіа пояснили, що обмежена кількість снарядів ATACMS є "найгострішою проблемою армії США". З початку виробництва компанія Lockheed Martin випустила приблизно 4000 ракет. Однак велика їх кількість використовувалась американцями в боях, військових навчаннях та випробовуваннях. Ще майже 900 штук Вашингтон продав партнерам за кордон протягом останнього десятиріччя.

Нагадаємо, 21 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ЗСУ ще не застосували у контрнаступі значну бойову міць, яку мають.

Нещодавно у ЗМІ інформували, що вже 25 липня США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Зазначалось, що туди увійдуть артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, а також наземна броньована техніка.