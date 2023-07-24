Жодних Х-101 та Х-555: журналіст оприлюднив місячну статистику ракетних ударів ЗС РФ по Україні

Зі слів Романа Шрайка, раніше крилаті ракети Х-101/555 були основною для масованих залпів разом з "Калібрами". Журналіст припустив, що ЗС РФ цілеспрямовано можуть поповнювати резерви для нової операції.

Журналіст Роман Шрайк оцінив рівень використання російських ракет та назвав їхній обсяг виробництва. У Telegram-каналі він опублікував результати підрахунку, який базується на даних Повітряних сил.

За останні 30 днів російські загарбники використали 51 ракету "Калібр". Їх запускали з надводних та підводних кораблів Чорноморського флоту РФ. Ймовірно обсяг виробництва цих ракет становить близько 50 на місяць.

З берегового комплексу "Бастіон" запускали 24 протикорабельні ракети "Онікс". Загалом вони базувалися на території Криму. Також із півострова запускали 14 крилатих ракет "Іскандер-К".

Ці ракети активно запускали для атак на портову інфраструктуру. Ймовірно, рівень залишків становить понад 300.

Літаки Ту-22М3 запустили 22 ракети Х-22/32 з акваторії Чорного моря. Журналіст зазначив, що це озброєння має значну швидкість. Ракета призначена для ураження авіаносців.

"Летить куди попало і сильно вибухає", – йдеться у дописі.

Шрайк додав, що ці ракети почали використовувати в більших кількостях останні 3 місяці. Їх запускають приблизно по 20 на місяць. Вони зняті з виробництва, орієнтовні залишки можуть становити 80 одиниць.

Ще 3 балістичні ракети "Іскандер-М" і 2 протирадарні ракети. Автор допису припустив, що ці ракети накопичують для нової масованої атаки.

Він також зазначив, що не було випущено ракет Х-101/555. Ці ракети регулярно були основою для великих залпів разом із "Калібрами", обсяги їхнього виробництва порівняні. Журналіст не зміг пояснити, чому вони наразі не використовуються.

Обстріли Одеси вночі 23 липня

Російські війська 23 липня атакували Одесу. Внаслідок нападу житлові будинки та адміністрації зазнали руйнувань. За попередньою інформацією, щонайменше одна людина загинула, 22 громадян отримали поранення, троє з яких — діти, госпіталізовано.

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило деталі атаки БПЛА на Крим. Засобами РЕБ нібито "приземлили" 14 українських безпілотників, 11 з яких впали в акваторії Чорного моря.