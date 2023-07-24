Таврійський напрямок: ЗСУ за добу просунулись до 1,4 км та знищили 3 склади боєприпасів

За словами речника Валерія Шершня, тривають запеклі бої і за Старомайорське. За добу на Таврійському напрямку знищено 20 одиниць озброєння та ворожої техніки, вбито та поранено 173 окупанта.

24 липня речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що за добу у ході наступальної операції на Бердянському напрямку бойові підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометра.

Тривають запеклі бої і за Старомайорське, на Мелітопольському напрямку без змін. У зв’язку із щільним мінуванням групи розгородження і штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають ударів по ворогу, а решта бойових підрозділів закріплюються на зайнятих рубежах.

Головні зусилля противник зосереджує на запобіганні просуванню ЗСУ, окупанти зробили невдалу спробу повернути втрачену позицію в околицях Приютного. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Оріхів, Нова Данилівка.

За минулу добу у Донецькій області відбулося 285 обстрілів позицій Сил оборони. Найбільше ворог атакував на Мар’їнському напрямку. На цьому напрямку Сили оборони угрупування Таврія продовжують стримувати наступ російської армії на околицях Краногорівки та Мар’їнки. Українські захисники відбили ворожі атаки в районі Авдіївки та Невельського. Загалом ворог 14 разів атакував наші позиції та здійснив 504 обстріли.

За останню добу втрати ворога склали: вбитими 63 окупанти, поранено – 110, взято в полон чотири окупанти.

Знищено 20 одиниць озброєння та військової техніки:

танк 5 ББМ;

4 гаубиці 2-65 "Мста-Б";

2 гармати 2-36 "Гіацинт-Б";

автомобільну техніку.

Також було знищено три склади боєприпасів ворога. Підрозділами ППО Таврійського напрямку було збито дві повітряні цілі: БпЛА SuperCam та Орлан-30.

Нагадаємо, 21 липня Тарнавський назвав втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку за добу. Українські військові знищили 15 одиниць бойової техніки росіян.

Крім того, український офіцер заявляв, що Україна не підпускає ЗС РФ і перемагає на великих дистанціях. Він пояснив, що російські війська підготувалися до контрнаступу ЗСУ. Просування бійців, за його словами, ускладнюють мінні поля.