Контрнаступ ЗСУ: Тарнавський назвали втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку за добу

За словами українського офіцера, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1312 вогневих завдань.

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Українські військові досягли певних успіхів на Таврійському напрямку за добу, знищивши 15 одиниць бойової техніки росіян. Про це ввечері 20 липня заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський у себе в Telegram.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1312 вогневих завдань. Ба більше, росіяни втратили вбитими та пораненими понад дві роти живої сили.

"Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, ББМ, гаубиця 2А65 "Мста-Б", гаубиця 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", РЕБ "Борисоглібськ" та автомобільна техніка", — написав Тарнавський.

Крім того, Сили оборони знищили 5 складів із боєприпасами росіян.

Нагадаємо, що раніше Тарнавський говорив, що Україна організовує широкомасштабні наступальні операції, незважаючи на значні заміновані території на південному напрямку. Він визнав, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні, оскільки очікувалося, що просування буде швидким із захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів і в результаті досягненням якоїсь мети.

Крім того, український офіцер заявляв, що Україна не підпускає ЗС РФ і перемагає на великих дистанціях. Він пояснив, що російські війська підготувалися до контрнаступу ЗСУ. Просування бійців, за його словами, ускладнюють мінні поля.