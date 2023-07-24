Задіяли додаткові вогневі групи: но одному з напрямків Сили оборони України посилюють ППО

За словами генерал-лейтенанта Наєва, захищеність українського неба залежить від міжнародної допомоги, чим більше західної допомоги — тим краща протиповітряна оборона.

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на Сумському напрямку відбувається поступове посилення протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомили в командуванні Об’єднаних сил Збройних сил України в Telegram.

"На даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку. Зокрема ми додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряних цілях, зокрема і вночі", — сказав Сергій Наєв.

За його словами, також групи устатковані прожекторними установками. Зокрема, Наєв перебував на одній із вогневих позицій та особисто спостерігав за роботою екіпажів цих мобільних вогневих груп під час атаки російських безпілотників.

Також він зазначив, що українська система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги, яку отримує Україна. Тому ми можемо підвищити рівень захисту об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо.

"Щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", — додав Сергій Наєв.

Нагадаємо, 23 липня заступник голови комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що Україна розробила власну систему протиповітряної оборони.

21 липня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому системи ППО не можна розмістити подалі від населених пунктів.