"Довелося терміново змінювати верстку": росТБ заборонили висвітлювати атаку дронів на Москву, — ЗМІ

За даними російських журналістів, розпорядження про заборону надійшло за 15 хвилин до випуску новин, тож редакторам довелося імпровізувати і змінювати контент.

Російським телеканалам було заборонено висвітлювати атаку безпілотного літального апарату (БПЛА) на Москву. Про це повідомляє російський інформаційний ресурс The Insider із посиланням на кілька джерел із росТБ.

Згідно з отриманими даними, співробітникам ВДТРК, включно з каналами "Россия-24" і "Москва-24", а також "РБК" і деяким регіональним телеканалам було надіслано заборону на висвітлення цієї теми всього за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин. Попри те, що в 10-годинному випуску ще були повідомлення про атаку безпілотників, що сталася.

Редакторам довелося терміново змінювати контент перед виходом в ефір, видаляючи всі кадри з очевидцями й наслідками інциденту, навіть загальні плани вулиць. На тему атаки пустили лише короткі коментарі Міністерства оборони РФ і мера Москви Сергія Собяніна, який обіцяв допомогти постраждалим.

Як повідомляє росЗМІ, тему атаки було винесено на задній план, натомість новинні програми зосередилися на міжнародних подіях, що не мало стосунку до інциденту.

Однак цікаво зазначити, що канали не забороняли показувати сюжети про атаку безпілотників на окупований Крим, включно з демонстрацією кадрів звідти. У зв'язку з цим, деякі канали починали свої випуски з таких сюжетів.

Атака БПЛА на Москву 24 липня

Уранці 24 липня сталася серія атак безпілотників у Москві, де вибухи лунали біля будівлі Міністерства оборони РФ, офісу "Леруа Мерлен" та інших об'єктів, які стали об'єктами нападу.

Цього ж дня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Юрій Юсов прокоментував цей інцидент. За його словами, режим президента РФ Володимира Путіна не має повного контролю навіть над повітряним простором у столиці Росії.

Того ж дня в російському МЗС розцінили атаки як використання "терористичних методів" і залякування мирних жителів.