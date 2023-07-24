У Москві "Панцир" на даху Міноборони РФ "проморгав" дрон, який пролітав у 300 м, — ЗМІ

ЗРК "Панцир-С1" стоїть на даху штаб-квартири МО РФ ще з кінця 2022 року. Утім, під час атаки на Москву 24 липня він так і не спрацював.

У Москві під час ранкової атаки невідомих безпілотників 24 липня зенітний ракетно-гарматниий комплекс "Панцир — С1", встановлений на даху Міноборони РФ, не зміг збити дрон, хоча розміщується менш ніж за 300 метрів від місця удару. Про це пише "Радіо Свобода".

Журналісти видання дослідили супутникові знімки і виявили, що зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії "Панцир-С1" і досі перебуває на даху МО РФ, де його розмістили ще наприкінці 2022 року.

Під час ранкової атаки безпілотників 24 липня жодних свідчень роботи цього комплексу очевидці не помітили, хоча установка розміщується від місця удару менше ніж 300 метрів.

Атака Москви безпілотниками 24 липня

У ніч на понеділок, 24 липня, у Москві пролунали вибухи. Невідомі дрони атакували будівлю поруч із Міністерством оборони РФ і бізнес-центр.

За атакою безпілотників на будівлі неподалік від споруд Міноборони Росії може стояти українська розвідка, припускають українські ЗМІ. Інсайдери стверджують, що нічна атака невідомих безпілотників на Москву — це успішна спецоперація, яку провели українські розвідники.

Окупанти назвали подію терористичною атакою. За їхніми даними, нібито два українські безпілотники вдарили по об'єктах у Москві, але засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) їх придушили.