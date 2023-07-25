Хронологія війни: які втрати несуть окупанти впродовж контрнаступу (список)

Під час наступу українська армія втрачає в основному різноманітний транспорт, а ЗСУ вибивають у ворога ЗРК, логістичну техніку та БТРи.

Польський аналітик Якуб Яновський веде список втрат російської та української армій під час контрнаступу. Втрати за 24 липня склали понад 40 одиниць техніки.

Російські окупанти лише за добу 24 липня отримали втрати декількох одиниць зенітно-ракетних комплексів, вантажівок, танків, БТРи й артилерії. Найбільше ЗСУ вибили вантажівок: 15 різних "Уралів" і УАЗів. Також "Урал-4320" і "УАЗ-452" стали трофеями для української армії.

Окрім цього, військові знищили 3 танки — Т-72Б3 та два Т-80БВ. Серед артилерії ворог втратив: дві САУ 2С3 "Акація" та дві РСЗВ "Град".

Російські окупанти втратили також:

1 ЗРК "Оса";

1 ЗРК "Стріла-10";

2 ЗРК "Бук-М1-2".

Повний список втрат ЗС РФ за 24 липня

Проте, окрім російських втрат, Яновський веде підрахунок втрат і української армії. Втрати ЗСУ за добу склали ті самі 43 одиниці техніки. Найбільше ЗСУ втратили транспортної техніки, бо ведеться наступальна операція. Серед них БМП M2 Bradley — 2 одиниці, 4 БТР-80, із яких один захопив ворог. 1 БТР М113 і YPR-765 (модернізація М113 у Нідерландах). Ворог знищив 7 одиниць артилерії та пошкодив танк Leopard 2A6. Найімовірніше, після ремонту танк повернеться в стрій.

Варто зазначити, що в список потрапляє техніка, яка є на відео чи фото. До того ж деякі зі втрат можуть бути не свіжими, а в списку вони через те, що хтось зафіксував її. До списку також потрапляє не тільки знищена техніка, але й пошкоджена, трофейна та покинута.

Втрати ЗСУ за 24 липня

Нагадаємо, 24 липня армія дронів за тиждень знищила 101 одиницю техніки ЗС РФ на мільйони доларів. Серед них танки, ББМи й інші обʼєкти.

Також 24 липня ЗСУ показали, як знищили російський танк за допомогою української ПТРК "Стугна" та польським Krab.