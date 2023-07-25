"Погано засвоюють тактику": Бундесвер розкритикував контрнаступ ЗСУ, — Bild

Як зазначають журналісти, представники Міноборони ФРН підготували доповідь, в якій розкритикували Сили оборони через погане застосування навичок ведення бою, отриманих бійцями під час навчання на Заході.

Дії Сил оборони України піддалися критиці з боку військових Збройних Сил ФРН. Невдоволення німецьких військових оформили у секретну доповідь, зміст якої дізналися журналісти з німецького видання Bild.

За інформацією видання, висновки від спостережень за веденням бою ЗСУ були удостоєні окремого розділу у секретній доповіді. Цей розділ був позначений як "тільки для службового користування".

У доповіді військові Бундесверу розкритикували навички ведення бою українських захисників. На їхню думку, підрозділи Сил оборони надто діляться на дрібні частини, що призводить до неорганізованості їхніх дій. Крім цього такий поділ нібито не створює враження єдиного ведення бою, такими підрозділами важче керувати і звідси й провали у наступі.

Німецькі журналісти стверджують, що Міноборони ФРН також пояснило повільний наступ ЗСУ, що, мовляв, бійці "погано засвоюють західну підготовку", і це пов'язано не з вадами навчання, а з "українською військовою доктриною".

Генштаб ЗСУ поки що офіційно не коментував публікацію журналістів, в якій вони нібито посилаються на секретний звіт Бундесверу.

Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів із позицій у районі Андріївки поблизу Бахмута. Українські війська наступають північніше та південніше від міста Бахмут, ворог залишив укріплені позиції та відійшов.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили на Донбасі російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". За даними командування, "Алігатор" приземлили пострілом з ПЗРК.