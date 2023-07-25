"Засобами ППО збити неможливо": у Повітряних силах пояснили, чим особливі "Онікси" (відео)

Ракети "Онікс" призначені для знищення надводних цілей, але застосовуються росіянами для обстрілів прибережних зон. Речник Юрій Ігнат розповів, чому такі боєприпаси рідко потрапляють у зведення ЗСУ та можуть бути невразливими для ППО.

"Онікс" — ракета, призначена для надводних цілей. Через її особливу траєкторію польоту у сил протиповітряної оборони значно менше шансів збити боєприпас. Про це в ефірі телемарафону 25 липня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він пояснив, що кожна ракета має свої характеристики та призначення, однак ЗС РФ не завжди застосовують боєприпаси для знищення "типових" цілей. П-800 "Онікс" не є винятком.

"Їхнє основне призначення — це знищення саме надводних цілей, тобто кораблів супротивника, але по береговій зоні вони вже не вперше їх застосовують", — зазначив Ігнат.

Речник пояснив, що "Онікс" рідше за інші ракети згадується у зведеннях Повітряних силах через нечасте застосування ворогом. Зі слів військового, російські війська завдають ударів цими ракетами лише прибережну зону, зокрема у Миколаївській та Одеській областях.

"Х-22 також створювалась саме для знищення морських авіаносних груп, але ж окупанти теж сьогодні застосовують сьогодні їх по Кременчуцьких торгових центрах, по житлових будинках у Дніпрі", — підкреслив Ігнат.

Він розповів, що модернізувати можна будь-яку ракету. Зі слів речника, РФ не доробляє старі ракети, а створює на їхній базі іншу — нову. В результаті новіший боєприпас має збільшену дальність та, можливо, точність.

Також представник Повітряних сил пояснив, через яку особливість "Онікси" складно збивати силам ППО. Він описав, що на старті така ракета здіймається на понад 10 тисяч метрів і летить до цілі, однак пізніше притискається до води.

"Чим вище вона летить, тим далі вона полетить", — підкреслив Ігнат.

Зі слів речника, якщо ракета одразу наблизиться до землі — дистанція скоротиться вдвічі.

"Тобто на висоті це може бути 600 кілометрів, а якщо буде летіти 10-15 метрів над водою, це буде до 300 кілометрів. Така дальність застосування цієї ракети", — проінформував військовий.

Ігнат назвав "класикою застосування" ракет "Онікс" траєкторію, коли половину шляху боєприпас пролітає високо і перед заходом на ціль опускається ближче до води — на висоту 10-15 метрів.

"Звичайними засобами протиповітряної оборони на такій висоті її збити неможливо", — додав він.

Коментар Юрія Ігната

Нагадаємо, ракети "Онікс" мають бойову частину 200 кілограмів та уражати цілі на швидкості приблизно 2448 км/год. Оновлена версія "Онікс-М" має заявлену дальність 800 кілометрів.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що на "Онікс" мають вплив засоби радіоелектронної боротьби. З його слів, не усі ракети долітають до цілі, але частина долітає.