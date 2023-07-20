Складно виявити: Ігнат розповів, чому ЗСУ не можуть збити ракети "Онікс" і Х-22 (відео)

За словами представника Повітряних сил, російські окупанти використовують ракети наземного базування, що летять над водою на мінімальній висоті, що ускладнює їхнє виявлення і знищення.

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Представник Повітряних сил Збройних Сил України, полковник Юрій Ігнат, розповів в ефірі національного телемарафону 20 липня про складнощі виявлення та знищення надзвукових ракет "Онікс".

Ігнат підкреслив, що ракети наземного базування "Онікс", які застосовують російські окупанти, мають особливість — вони можуть летіти над водою на висоті лише 10-15 метрів, що робить їх виявлення складним завданням.

Він зазначив, що наразі у ЗСУ немає можливості ефективно збивати ракети "Онікс". Ці ракети, призначені для знищення морських суден, летять зі швидкістю понад 3000 км/год і під час наближення до цілі можуть планувати на низькій висоті над водою, що ускладнює їх виявлення та перехоплення. Ускладнюється робота систем протиповітряної оборони, і боротьба з такими ракетами вимагає застосування засобів радіоелектронної боротьби.

"З такими ракетами важко боротися, саме тому це ускладнює роботу ППО. Але впливати на їхню роботу можна, зрештою тими ж засобами радіоелектронної боротьби. Не всі ці ракети долітають до цілі, але частина долітає", — зазначив Ігнат.

Крім того, Ігнат повідомив, що під час масованої атаки на Україну 20 липня російські війська використовували також ракети "Іскандер-К", які не застосовувалися під час обстрілу 19 липня. Це підтверджує той факт, що противник використовує різноманітні типи боєприпасів у своїх комбінованих атаках.

Юрій Ігнат висловив сподівання на посилення та забезпечення південних регіонів України засобами проти балістики, особливо наших портових міст, щоб захистити їх від ракет "Онікс" і Х-22.

"Оскільки Х-22 летить саме за балістичною траєкторією коли заходить на ціль. Тому такі системи Patriot або SAMP-T могли б забезпечити захист цього регіону", — наголосив Ігнат.

Як уже повідомлялося, в ніч на 20 липня російська армія випустила по містах України 19 крилатих ракет і 19 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони зуміли збити 18 ворожих цілей, включно з двома "Калібрами", трьома ракетами "Іскандер-К" і 13 БПЛА Shahed.

Унаслідок ворожого обстрілу, в Одесі поранення дістали четверо людей, а в Миколаєві 18 осіб постраждали, серед них є діти.