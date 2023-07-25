До кінця року: у РФ продовжили терміни відновлення Кримського мосту (документ)

Раніше росіяни збиралися відремонтувати підірваний Керченський міст до 1 липня. А віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін анонсував будівництво тимчасового моста.

У Російській Федерації продовжили терміни відновлення Керченського мосту, на якому 17 липня пролунали вибухи. Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на офіційному порталі російського уряду.

Згідно з документом, Кримський міст ремонтуватимуть до 31 грудня 2023 року. Раніше окупанти мали намір закінчити ремонтні роботи до 1 липня 2023 року.

"У пункті 2 розпорядження Уряду Російської Федерації від 13 жовтня 2022 р. № 2999-р (збори законодавства Російської Федерації, 2022, № 42, ст. 7242) слова "1 липня 2023 р." замінити словами "31 грудня 2023 р." — ідеться в розпорядженні влади РФ.

Документ підписав голова російського уряду Михайло Мішустін.

У РФ збираються ремонтувати Кримський міст до кінця року

Удар по Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 17 липня обвалилася 145-та опора Кримського мосту з боку Краснодарського краю РФ, рух мостом було призупинено. За інформацією місцевих ЗМІ, сталося це нібито внаслідок ракетного удару, адже місцеві жителі чули посеред ночі гучні вибухи.

Того самого дня віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив про намір побудувати тимчасовий міст у районі пошкодженої ділянки Кримського мосту. За його словами, один із пошкоджених прольотів планують запустити 15 вересня. Другою стороною мосту двосторонній рух хотіли відновити до 1 листопада.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенівському безпековому форумі 21 липня наголосив, що Кримський міст є для України законною ціллю, яка має бути нейтралізована. Він зазначив, що росіяни збудували цю споруду незаконно.

Зі свого боку представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю від 23 липня наголосив, що Кримський міст є стратегічно важливим об'єктом, з якого постачають озброєння військам РФ.