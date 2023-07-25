Винищувач РФ невдало атакував американський БПЛА Reaper у Сирії: у США відреагували

Російський літак небезпечно наблизився до безпілотника і пошкодив його гвинт. Однак американським операторам вдалося повернути машину на базу.

Російський винищувач пролетів за кілька метрів від американського безпілотника MQ-9 Reaper над Сирією і випустив по ньому сигнальні ракети. Інцидент стався в неділю, 23 липня, повідомляє The Guardian з посиланням на представника ВПС США.

"Одна з російських ракет влучила в американський літак MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці", — заявив голова Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

За його словами, одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалося утримати його в повітрі і повернути на базу.

Нагадаємо, 5 липня у Центрі повітряних сил США повідомили, що російські літаки намагалися збити американські безпілотники MQ-9 Reaper над Сирією. Три MQ-9 виконували місію проти цілей ІДІЛ. Три російські винищувачі почали переслідувати безпілотники та скинули кілька парашутних ракет перед ними.

Командувач ВПС США Алексус Грінкевич 14 червня заявив, що Росія продовжує "тиснути" на американську присутність у Сирії. У відповідь американські ВПС додатково направили до регіону літаки F-22 Raptor.

14 березня генерал ВПС США Джеймс Гекер повідомив, що російський літак Су-27 скинув паливо перед американським безпілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем, а потім задів його, що призвело до падіння БПЛА.