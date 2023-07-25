Мінус 12 окупантів посеред Кліщіївки: бійці ЗСУ зробили засідку на десантників РФ (відео)

Український дрон зафіксував результати вдалої засідки на південній околиці Кліщіївки: підбиту БМП та взвод окупантів, розкиданий на кілька метрів навколо.

Бійці підрозділів Сил оборони знищили російський десант, який намагався атакувати нові українські позиції в селі Кліщіївка на південь від Бахмуту. У бою взяли участь бійці 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про деталі бою розповіли у моніторинговій спільноті DeepState.

Результати невдалого прориву росіян зафіксував на відео український дрон — видно пошкоджену російську БМП, а на відстані кількох метрів від неї — рештки окупантів.

БМП армії РФ під Кліщіївкою на Донеччині

Точна дата і час подій невідомий, але відповідне відео опубліковано увечері 24 липня. Представникам DeepState вдалось з'ясували, який підрозділ ЗС РФ атакував та у якій точці це відбулось.

Російські десантники, які потрапили в засідку Сил оборони, належали до 83 ОДШБр ЗС РФ. Зазначимо, що 83 ОДШБр воювала на Донеччині з перших днів вторгнення Росії. У березні 2022 року ліквідовано командира Віталія Слабцова, а восени 2022 року — заступника командира Олега Ташматова.

Відповідно до результатів геолокації подій у Кліщіївці, бій відбувся у точці з координатами 48.5214, 37.9547. На онлайн-карті бойових дій вказано, що точка — у поки що сірій зоні між позиціями ЗСУ та ЗС РФ.

Ситуація на лінії фронту біля Кліщіївки станом на 25 липня 2023 року

Якщо позначити точку на карті Google Earth, то стає зрозуміло, що бій відбувся посеред населеного пункту — зокрема, на центральній вулиці у її південній частині.

Місцевість, де ЗСУ вдалось знищити БМП армії РФ

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко вказав, що засідку для російських десантників влаштували бійці ОШБр "Лють" Нацполіції та 80-ї ОДШБр ЗСУ. Орієнтовні втрати ЗС РФ у цьому бою — "мінус" 12 осіб.

Зазначимо, у середовищі російських військкорів поширюється інформація про те, що ЗС РФ втратили контроль над Кліщіївкою. Однак українське командування офіційно не підтвердило ці повідомлення.

Ситуація в Кліщіївці на думку російських пропагандистів

Нагадуємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 25 липня повідомив, що зустрівся з бійцями двох напрямків — Бахмутського та Лиманського. У дописі командувача вказано, що ситуація на цих відтинках фронту — "протилежна".

Між тим представниця Міноборони України Ганна Маляр 25 липня повідомила, що українські бійці під Бахмутом роблять "справжні дива", які пізніше увійдуть у підручники з військової справи. Зокрема, пояснили чиновниця, Силам оборони вдається успішно воювати проти переважаючих сил противника.