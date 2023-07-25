Мінус 12 окупантів посеред Кліщіївки: бійці ЗСУ зробили засідку на десантників РФ (відео)
Український дрон зафіксував результати вдалої засідки на південній околиці Кліщіївки: підбиту БМП та взвод окупантів, розкиданий на кілька метрів навколо.
Бійці підрозділів Сил оборони знищили російський десант, який намагався атакувати нові українські позиції в селі Кліщіївка на південь від Бахмуту. У бою взяли участь бійці 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про деталі бою розповіли у моніторинговій спільноті DeepState.
Результати невдалого прориву росіян зафіксував на відео український дрон — видно пошкоджену російську БМП, а на відстані кількох метрів від неї — рештки окупантів.
Точна дата і час подій невідомий, але відповідне відео опубліковано увечері 24 липня. Представникам DeepState вдалось з'ясували, який підрозділ ЗС РФ атакував та у якій точці це відбулось.
Російські десантники, які потрапили в засідку Сил оборони, належали до 83 ОДШБр ЗС РФ. Зазначимо, що 83 ОДШБр воювала на Донеччині з перших днів вторгнення Росії. У березні 2022 року ліквідовано командира Віталія Слабцова, а восени 2022 року — заступника командира Олега Ташматова.
Відповідно до результатів геолокації подій у Кліщіївці, бій відбувся у точці з координатами 48.5214, 37.9547. На онлайн-карті бойових дій вказано, що точка — у поки що сірій зоні між позиціями ЗСУ та ЗС РФ.
Якщо позначити точку на карті Google Earth, то стає зрозуміло, що бій відбувся посеред населеного пункту — зокрема, на центральній вулиці у її південній частині.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко вказав, що засідку для російських десантників влаштували бійці ОШБр "Лють" Нацполіції та 80-ї ОДШБр ЗСУ. Орієнтовні втрати ЗС РФ у цьому бою — "мінус" 12 осіб.
Зазначимо, у середовищі російських військкорів поширюється інформація про те, що ЗС РФ втратили контроль над Кліщіївкою. Однак українське командування офіційно не підтвердило ці повідомлення.
Нагадуємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 25 липня повідомив, що зустрівся з бійцями двох напрямків — Бахмутського та Лиманського. У дописі командувача вказано, що ситуація на цих відтинках фронту — "протилежна".
Між тим представниця Міноборони України Ганна Маляр 25 липня повідомила, що українські бійці під Бахмутом роблять "справжні дива", які пізніше увійдуть у підручники з військової справи. Зокрема, пояснили чиновниця, Силам оборони вдається успішно воювати проти переважаючих сил противника.