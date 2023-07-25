"Дирижабль із Першої світової війни": у небі над Шебекіно помітили аеростат (відео)

Імовірно, в небі над Бєлгородською областю літав аеростатний комплекс "Дозор", який використовують, щоб стежити за прикордонними територіями.

Жителі Бєлгородської області РФ помітили в небі над Шебекіно аеростат, який жартома прийняли за "дирижабль" часів Першої світової війни. Відео опублікували росЗМІ.

На записі видно, як у небі літає аеростатний комплекс білого кольору. Автор ролика жартує, ніби перенісся в часи Першої світової війни, коли "дирижаблі" використовували для розвідки та оборони.

У росЗМІ припустили, що йдеться про аеростатний комплекс "Дозор", який використовують, щоб стежити за прикордонними територіями. Також він призначений для підйому, утримання на заданій висоті та безпечного спуску навантаження.

Нагадаємо, Москва з початку червня 2023 року не контролює ситуацію в Бєлгородській області, де фактично сформувалася так звана "сіра зона" під контролем російських добровольчих формувань.

5 липня місцева влада Бєлгородської області повідомила, що в регіоні почали створювати другий полк територіальної самооборони, щоб нібито убезпечити себе. Чисельність нового формування становитиме до трьох тисяч осіб. Вони будуть зобов'язані боротися з імовірними загрозами, які наздоганяють область.

Періодично губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє про обстріли прикордонного міста Шебекіно, в яких звинувачує Збройні сили України. Так, 8 липня в місті сталося одразу кілька пожеж, унаслідок нібито обстрілу населеного пункту "Градами".

Фокус писав 5 липня, що Бєлгородська і Курська область РФ потрапили під інтенсивний обстріл. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що в результаті обстрілу з РСЗВ "Град", було пошкоджено 8 будинків, 5 машин і ЛЕП. У Курській області нібито влучили в місцеву школу.

Також Фокус писав, що в ніч з 23 на 24 липня кілька дронів невідомого походження помітили в центрі Москви. БПЛА пошкодили висотну споруду неподалік від Міноборони РФ і висотні поверхи бізнес-центру "Леруа Мерлен". У ЗМІ повідомляли, що за атакою Москви може стояти українська розвідка.