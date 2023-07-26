"Головна ціль": росіяни намагаються вбивати більше українських медиків на фронті, — ЗМІ

За словами журналістів, у медиків стало менше роботи після того, як ЗСУ вийшли з Бахмута. Однак українські військові намагаються зловити росіян у "кліщі", але натикаються на оборону окупантів.

Російські військові намагаються вбити якомога більше бойових медиків ЗСУ на фронті. Про це сказав хірург Кирило Орлов, який оперує поранених військовослужбовців під Бахмутом, пише The Kyiv Post.

За його словами, кожен медик є мішенню.

"Це не як Друга світова війна, коли в тебе червоний хрест і в тебе не стріляють. Навпаки, будуть стріляти. Для них це головна ціль — вбити медика", — сказав він.

За словами журналістів, у медиків стало менше роботи тепер, коли українські сили відмовилися від такої відчайдушної оборони Бахмута. Тепер Сили оборони намагаються спіймати росіян у "кліщі", однак натикаються на оборону окупантів. Битви за стратегічні висоти можуть тривати тижнями.

"У мене є причини помститися росіянам. Я маю на увазі справжню помсту. Я втратив занадто багато знайомих і друзів", — сказав журналістам Орлов.

Як розповіла медсестра Галина Слободян, багато поранених українських військових хочуть швидше повернутися на "нуль". Раніше Галина працювала в перукарні в Польщі, однак після початку повномасштабного вторгнення вирішила повернутися в Україну.

"Я хотіла бути корисною", — сказала вона.

Нагадаємо, що 25 липня бійці ЗСУ зробили засідку на десантників РФ біля Кліщіївки. Український дрон зафіксував результати вдалої засідки на південній околиці Кліщіївки: підбиту БМП і взвод окупантів, розкиданий на кілька метрів навколо.

Крім того, стало відомо, що РФ готує елітний підрозділ для "бахмутської бійні". Згідно з даними російського правозахисника Володимира Осечкіна, росіяни готуються штурмувати укріпрайон у Бахмуті, де ЗСУ ведуть оборону. Однак достовірність цих даних неможливо перевірити.