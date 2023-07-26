Країни Заходу намагаються домовитися про тренування українських пілотів на F-16, — ЗМІ

За словами журналістів, серед західних політиків поки немає консенсусу, де українські пілоти навчатимуться літати на F-16.

У Заходу є два варіанти того, де саме навчатимуться українські пілоти літати на винищувачах F-16. Про це пише видання Politico на власні джерела.

За словами журналістів, Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, що підтримують навчання, але досі жодна країна публічно не приєдналася до програми.

Як повідомляється, одна з обговорюваних пропозицій щодо навчання передбачає відправлення українських пілотів до Сполучених Штатів. Однак ця ідея не знайшла підтримки.

Також, як пише видання, інший план передбачає відправлення американських військових льотчиків до Європи, щоб вони навчали українців за межами своєї країни. Щоправда, жодних остаточних рішень ще не ухвалено.

"Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами й союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", — сказало одне з джерел.

За словами журналістів, аерокосмічний підрядник Draken International почав набирати відставних військових пілотів для навчання українців, потім оголошення про вакансію було видалено. Передбачається, що робота відбуватиметься на об'єкті в Румунії. Ще один навчальний центр буде створено в Данії.

Повідомляється, що європейські партнери сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, найімовірніше, в Європі. Такої думки дотримується представниця Пентагону Сабріна Сінгх

"Що стосується доставки літаків або будь-яких додаткових термінів, у мене просто немає нічого для вас сьогодні", — сказав Сінгх.

Також повідомляється, що попри різні амбітні терміни, навчання на F-16 не може розпочатися доти, доки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу відповідних навчальних матеріалів, таких як інструкції з експлуатації та авіасимулятори.

Нагадаємо, що у Байдена оцінили перспективу відправки винищувачів F-16 в Україну. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, поки що триває робота над програмою навчання для українських пілотів, тому про надання багатоцільових винищувачів поки що говорити зарано.

Також повідомлялося, що у ЗСУ пояснили, які цілі зможе перехоплювати винищувач F-16. Постачання західних винищувачів, за словами спікера командування ЗС Юрія Ігната, дасть змогу підвищити відсоток перехоплення повітряних цілей до максимуму. Однак балістику збивати F-16 не зможуть.