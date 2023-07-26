В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: як довго триватиме вручення повісток

Це вже буде восьме подібне голосування за продовження особливого правового режиму. Ймовірно, мобілізація та воєнний стан щонайменше триватимуть до 15 листопада 2023 року.

Верховна Рада України продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"В найближчі дні парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни", — сказав Ярослав Железняк.

Він зазначив, що попереднє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося в травні та діятиме до 18 серпня 2023 року. Також народний депутат вважає, що цього разу в Україні дію воєнного стану та загальну мобілізацію продовжать знову на 90 днів, тобто до 15 листопада 2023 року.

Ярослав Железняк нагадав, що для продовження дії особливого правового режиму спочатку президент України підписує два укази, які потім подають на затвердження до Верховної Ради та передають до Комітету з питань оборони. Після цього відбувається голосування в залі, зокрема, для прийняття рішення потрібні голоси 226+ нардепів.

Нагадаємо, у період дії загальної мобілізації триває процес вручення повісток військовозобов'язаним. Зокрема, повістки роздають скрізь: на роботі, блокпостах, вулицях, у метро та торгових центрах.

Також під час дії воєнного стану в українців, різних установ, підприємств і організацій можуть вилучити транспортну техніку для потреб ЗСУ. Для отримання такої техніки територіальні центри комплектування можуть подавати запити на надання відповідних транспортних засобів. Проте передача транспортних засобів для ЗСУ можлива за умови отримання часткового наряду на воєнний стан та в межах лімітів вилучення автомобілів.