В ЗСУ показали, як росіяни тікали з села на півдні та потрапили під удари артилерії (відео)

Загарбники вирішили заховатися поблизу цивільної забудови, де більше густої рослинності, але це не допомогло їм врятуватися від української артилерії.

Російські окупанти не можуть витримати наступ Збройних сил України та залишають позиції. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Аеронавти".

Можна побачити, що з десяток загарбників швидко пересуваються дорогою, тримаючи стрілецьку зброю. Вони залишили позиції, що не потрапити під обстріл українських військ.

"Орки тікають з позицій в селі на півдні", – йдеться у дописі.

Окупанти згодом вирішили заховатися поблизу цивільної забудови, де більше густої рослинності. Все ж українські артилеристи зуміли вистежити ворогів та завдали удару.

Знищення росіян у липні

Російські окупанти втратили 7 БМД, 14 вантажівок, а також артилерію, рідкісні станції РЕБ та РЛС. Окрім цього морпіхи "приземлили" Ка-52. Українська армія продовжує наступальні операції, попри це окупанти втрачають в рази більше техніки. За добу в список втрат російських військ додалося: одразу 7 БМД, 5 танків, 5 артилерійських установок, 2 ЗРК і декілька станцій РЕБ та РЛС.

Нацгвардійці 25 липня на сході знищили російський танк разом із БК. За словами голови МВС Ігоря Клименка, у знищенні російського танка брали участь військові з протитанкового взводу бригади "Рубіж", яка входить до складу "Гвардії наступу".

Також 25 липня ССО вистежили під Бахмутом російську "Тріаду" і ще 8 цілей. Серед них – комплекси РЕБ, артилерійські гармати і бронетехніка противника.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 26 липня повідомив, українські бійці зайняли позиції біля Старомайорського. На проблемних ділянках фронту противник стягує резерви, а в районі Роботиного, Запорізької області, марно намагався відбити раніше втрачені позиції.