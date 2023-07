ЗСУ зможуть розірвати важливу логістичну лінію Росії, — NYT

Українські військові вважають, що Кремль ніколи не відмовиться від планів захопити весь Донбас.

Українські військові зможуть розірвати важливу логістичну лінію ворога та спробувати зайти у тил Бахмута, якщо утримають свої позиції та просунуться у напрямку Кремінної. Про це пише американська газета The New York Times.

Журналісти видання, посилаючись на українських військових, зазначили, що бойові дії у напрямку Куп'янська та Лимана посилилися, зокрема, ворог пішов у штурм. У результати окупанти заявили про невеликі прориви по лінії фронту від Куп’янська до Кремінної. Проте аналітики з Вашингтонського мозкового центру Institute for the Study of War заявили, що за останні тижні успіхи російських військ у цьому напрямку були незначними.

Українські військові розповіли виданню, що нині відбуваються бої за шаблоном, коли РФ намагається отримати невеликі успіхи, покладаючись на великі обсяги особового складу та озброєння. Зокрема, перед штурмом росіяни випускають по українських позиціях десятки ракет та мінометів, а потім відправляють штурмові загони "Z", які складаються із в'язнів.

Своєю чергою українські військові вважають, що в Росії ніколи не відмовляються від планів підкорити Донбас. Зокрема, прорив українських ліній на півночі та просування росіян до Лимана забезпечило б Кремлю те, що "він міг би представити як перемогу". Проте, якщо ЗСУ утримають свої позиції та зможуть просунутись в напрямку Кремінної, то зможуть "розірвати важливу логістичну лінію Росії та спробувати обігнути тил Бахмута".

Нагадаємо, 26 липня Фокус розповідав, що оглядач Говард Альтман вважає, що відступ російських військ з Андріївки та зайняті ЗСУ висот біля Кліщіївки, можуть свідчити про перспективи оточення українськими військами Бахмута.

23 липня російський правозахисник Володимир Осєчкін заявив, що Росія готує на відправку у гарячі точки Донбасу свої елітні повітряно-десантні війська (ПДВ).