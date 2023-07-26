Бій під Кремінною: дрони ЗСУ "вполювали" БМП і танки армії РФ (відео)

На відео, опублікованому командувачем Сирським, показано майстер-клас спільної роботи ударних та розвідувальних безпілотників, завдяки якому ЗС РФ втратила три цінних бронемашини.

Командувач Сухопутними військами генерал Олександр Сирський показав ефективне відпрацювання українських дронів по бронетехніці ЗС РФ на східному напрямку. Завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів вдалось знешкодити два танки та одну бронемашину росіян. Деталі спецоперації генерал виклав у короткому відео у Telegram-каналі.

На відео видно, що у спецоперації брали участь різні види дронів — одні безпілотники несли заряд вибухівки й врізались у російську техніку, інші — вели спостереження та фіксували результати ударів.

Бронемашини ЗС РФ атакували у двох точках:

20 липня біля Одрадівки знищено російську БМП;

Бронемашина ЗС РФ, підбита біля Одрадівки 23 липня 2023 року

23 липня біля Піщанки знищено дві одиниці ворожої техніки — два танки. При чому в одному з випадків розвідувальний безпілотник зафіксував, як російська бронемашина намагається втекти, при цьому мала палаючі гусениці.

Танк ЗС РФ, підбитий біля Площанки на Луганщині 23 липня 2023 року

У дописі вказано, що спецоперації втілили наступні підрозділи ЗСУ:

група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону — основні виконавці ударів;

за підтримки безпілотного авіаційного комплексу 140-го окремого розвідувального батальйону;

за участі 66-ї ОМБр.

Вказано, що удари по російській техніці нанесено на Кремінському напрямку.

Зазначимо, село Площанка розташоване за 2 км від лінії фронту на Луганщині. До Кремінної — близько 18 км на південний схід.

Місцерозташування села Площанка на Луганщині

Одрадівка — село на південний схід від Бахмуту на Донеччині. Неподалік — Андріївка, звідки, припускають OSINT-розслідувачі, вдалось витіснити війська окупантів. Наразі не зрозуміло, про який саме населений пункт ідеться, оскільки у дописі згадується місцевість під Кремінною.

Місцерозташування села Одрадівка

Зазначимо, днями волонтерська спільнота DeepState зауважила можливе просування військ РФ на Куп'янському напрямку. 26 липня українське командування заперечило цю інформацію — запевнило, що тривають бої й місцевість утримується бійцями ЗСУ.

Нагадуємо, генерал Олександр Сирський 25 липня зустрівся з бійцями, які воюють під Лиманом та Бахмутом. Командувач поспілкувався з командирами і рядовими, щоб з'ясувати, яка ситуація на даних відтинках фронту та прийняти рішення щодо наступних дій.

Ганна Маляр, представниця Міністерства оборони України, в одному з крайніх звітів повідомила про результати контрнаступальних дій на сході та півдні. За слова чиновниці, ЗСУ вдалось звільнити близько 16 кв. км окупованих росіянами територій.