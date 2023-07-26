Hello, Kamaz! Тактична група "Адам" знищила вантажівку росіян (відео)

Російська вантажівка була замаскована у лісосмузі для того, щоб транспортувати окупантів із позицій у потрібний момент, але своїх завдань так й не виконала.

Тактична група "Адам" названа на честь їхнього командира, оборонця Донецького аеропорту та Героя України Євгена Межевікіна, ліквідувала російську вантажівку "Камаз". У Telegram-каналі підрозділ опублікував відповідне відео.

Техніку окупанти тримали напоготові для у лісосмузі. Вантажівка перебувала поблизу для того, щоб у потрібний момент забрати російських загарбників з позицій.

Українські захисники вирішили використати ударний дрон. Згодом безпілотник за написом Hello Kamaz знищив техніку.

"Вони вже на ньому не поїдуть", – йдеться у дописі.

Знищення техніки росіян

Бійці ЗСУ знищили три БМП і вантажівку ЗС РФ дроном R18 наприкінці червня. "Птахи Мадяра" зуміли ліквідувати чотири одиниці військової техніки окупантів, дві БМП повністю вигоріли всередині.

Саморобний дрон вибухнув під колесами вантажівки у РФ. На один із квадрокоптерів наїхала російська техніка, а ось два інших із примотаним скотчем вибуховим пристроєм, лежали в траві неподалік місця інциденту.

ЗСУ 12 червня знищили зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі вантажівки "Урал". Артилерійська бригада Збройних сил України та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада провели успішні дії на фронті та знищили техніку, яка дошкуляла піхотинцям.

Нагадаємо, 26 липня тероборонівець застосував FPV-дрон та знищив "Муром-М". Комплекс спостереження "Муром-М" здатен зафіксувати пересування людини на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.