Hello, Kamaz! Тактична група "Адам" знищила вантажівку росіян (відео)
Російська вантажівка була замаскована у лісосмузі для того, щоб транспортувати окупантів із позицій у потрібний момент, але своїх завдань так й не виконала.
Тактична група "Адам" названа на честь їхнього командира, оборонця Донецького аеропорту та Героя України Євгена Межевікіна, ліквідувала російську вантажівку "Камаз". У Telegram-каналі підрозділ опублікував відповідне відео.
Техніку окупанти тримали напоготові для у лісосмузі. Вантажівка перебувала поблизу для того, щоб у потрібний момент забрати російських загарбників з позицій.
Українські захисники вирішили використати ударний дрон. Згодом безпілотник за написом Hello Kamaz знищив техніку.
"Вони вже на ньому не поїдуть", – йдеться у дописі.
Знищення техніки росіян
Бійці ЗСУ знищили три БМП і вантажівку ЗС РФ дроном R18 наприкінці червня. "Птахи Мадяра" зуміли ліквідувати чотири одиниці військової техніки окупантів, дві БМП повністю вигоріли всередині.
Саморобний дрон вибухнув під колесами вантажівки у РФ. На один із квадрокоптерів наїхала російська техніка, а ось два інших із примотаним скотчем вибуховим пристроєм, лежали в траві неподалік місця інциденту.
ЗСУ 12 червня знищили зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі вантажівки "Урал". Артилерійська бригада Збройних сил України та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада провели успішні дії на фронті та знищили техніку, яка дошкуляла піхотинцям.
Нагадаємо, 26 липня тероборонівець застосував FPV-дрон та знищив "Муром-М". Комплекс спостереження "Муром-М" здатен зафіксувати пересування людини на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.