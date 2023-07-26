ПВК "Вагнер" у Білорусі очолив Сергій Чубко родом з України, – ЗМІ

Очільник найманців народився в Чернівцях, але після розвалу СРСР його сімʼя переїхала в Росію. Сергій Чубко воював в Чечні, Сирії та очолював "вагнерівців" в ЦАР.

Найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі очолив Сергій Чубко родом з України. Про це повідомляє моніторинговий проєкт All Eyes on Wagner.

В районі села Ціль побудували табір найманців ПВК "Вагнер". 25 червня власник ПВК Євген Пригожин виступив перед "вагнерівцями". Він передав прапор колишньої бази в Молькіно бійцю з позивним "Піонер". Виявилось, що ним є уродженець України Сергій Чубко.

Момент передачі прапору Сергію Чубко

Що відомо про Сергія Чубко, який очолив "вагнерівців" у Білорусі?

Сергій Чубко — 47-річний ветеран "Вагнер", який народився в Чернівцях в Україні. На початку 1990-х роках разом з батьками він переїхав до Росії в Новоросійськ. Там він служив в російській армії в період з 1994 по 2002 роки. Воював у Чечні.

У 2003 році він став головою комісії у справах молоді адміністрації Новоросійська, через рік став заступником голови окружної адміністрації села. У 2011 році його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він нібито таємно має українське громадянство. Також відомо, що у 2014 році Чубко очолив "Козаків" Новоросійська за спеціалізацією безпеки.

Членом ПВК "Вагнер" Сергій Чубко став у 2017 році. В їхньому складі він воював у Сирії поблизу Дейр-ез-Зор біля нафтового родовища. Туди завдали удар американські сили у 2018 році. Також він керував операціями ПВК у ЦАР з липня 2021 року. Під час його керівництва в країні було зафіксовано 137 інцидентів насильства, терору та переслідувань проти цивільних, що призвело до 686 смертей.

Також Чубко командував операціями у Лівії у 2019 році, де пізніше став керівником ПВК в регіоні.

Нагадаємо, 26 липня в Британії опублікували звіт про погрозу ПВК "Вагнер" безпеці країни.

Також росЗМІ писали, що Пригожин тримав власний гарем незайманих дівчат у Петербурзі.