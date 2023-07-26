Бригада "Маґура" отримала координати від бійців Яроша та знищила танк (відео)

Ворожа техніка спалахнула внаслідок детонації боєкомплекту та була повністю знищена.

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" ліквідували російський танк завдяки координатам від батальйону "Волинь" Української добровольчої армії, командувачем якої є Дмитро Ярош. У Telegram-каналі підрозділу опублікували подробиці.

На відео можна побачити, що танк рухається поряд з лісосмугою. Згодом відбувається влучання. Ворожа техніка спалахнула внаслідок детонації боєкомплекту.

Знищення танків росіян у липні

Завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів 26 липня вдалось знешкодити два танки та одну бронемашину росіян. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський оцінив ефективне відпрацювання українських дронів по бронетехніці ЗС РФ на східному напрямку.

Нацгвардійці 25 липня на сході знищили російський танк разом із боєкомплектом. За словами голови МВС Ігоря Клименка, у знищенні російського танка брали участь військові з протитанкового взводу бригади "Рубіж", яка входить до складу "Гвардії наступу".

Бійці НГУ 24 липня під час штурму спопелили 3 росіян Т-90-М "Прорыв". Російські війська спершу сходили в невдалий штурм на позиції бійців Нацгвардії, а далі підтягнули новеньку бронетехніку, яка під час бою перетворилася на брухт. "Гордість" російського танкобудування не пройшла випробування лиманськими лісами й обороною бійців Національної гвардії України. Спершу "Прорыви" підірвалися на мінах, а далі їх добили протитанкісти Національної Гвардії України.

Нагадаємо, 26 липня тактична група "Адам" знищила вантажівку росіян. Російська техніка була замаскована у лісосмузі для того, щоб транспортувати окупантів із позицій у потрібний момент, але своїх завдань так й не виконала.