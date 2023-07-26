ЗС РФ готують кораблі та авіацію, щоб атакувати судна в Чорному морі, — Military Media Center

Збройні сили загарбників ведуть бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Військові відпрацьовують блокування морських районів, а також виявлення і знищення цивільних кораблів.

ЗС РФ проводять підготовку кораблів і авіації для блокування районів Чорного моря після виходу Росії із "зернової угоди". Про це інформують у Military Media Center.

Повідомляється, що збройні сили загарбників активізували бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, йдеться про відпрацювання блокування морських районів, виявлення та знищення кораблів.

"Очевидно, росіяни практикують ураження цивільних суден, які прямуватимуть до та з портів України", — пишуть у Military Media Center.

При цьому загарбники продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема, Вірменського і Перекопського напрямків.

Нагадаємо, 17 липня в Кремлі повідомили, що не збираються продовжувати "зернову ініціативу", тому що більше не бачать у ній сенсу, оскільки їхні умови в рамках угоди нібито не виконуються. Велика скарга РФ пов'язана з відсутністю транзиту аміаку через Україну.

Пізніше в російському Міністерстві оборони заявили, що починаючи з 20 липня всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розцінюватися як потенційні перевізники військових вантажів, а країни, чий прапор буде вивішено на таких кораблях, вважатимуться залученими до війни на боці України.

У відповідь у Міністерстві оборони України попередили, що з 21 липня 2023 року всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій території, розглядатимуться як потенційно небезпечні. А українські сили мають право і можливості відповідати на дії флоту РФ.

Захід докладає зусиль, щоб повернути Росію до зернової угоди. Так генсек ООН Антоніу Гутерріш надіслав до Москви листа, в якому виклав план дій і нібито пообіцяв виконати російську частину домовленостей у рамках угоди. У Росії повідомили, що готові співпрацювати з ООН для забезпечення безпеки експорту українського зерна, якщо їхні умови буде виконано.

У Кремлі вимагають скасувати всі санкції проти російського зерна і добрив, повернути систему міжнародних платежів SWIFT у банки РФ, відновити дозволи на торгівлю запчастинами для сільгосптехніки, розблокувати сільськогосподарських активів і відновити роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса".