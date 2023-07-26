Мінус два "Калібри": українська ППО збила російські крилаті ракети у Вінницькій області

За даними командування, ракети запускали з підводного човна, після чого вони змінювали курс за маршрутом прямування, що ускладнило завдання для українських військових.

Українські захисники збили дві російські крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Про це 26 липня повідомили у пресслужбі Повітряного командування ЗСУ.

Цього разу ракети "Калібр" були випущені в напрямку Вінницької області. Однак українські ППО змогли перехопити й збити обидві ракети.

"Імовірно, пуски ракет здійснювалися з російського підводного човна. У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс за маршрутом прямування", — ідеться в повідомленні командування.

При цьому повідомляється, що наразі в повітрі залишаються російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Орієнтовний час виходу цих літаків на пускові рубежі — 17.00. Повітряні сили ЗСУ закликають мешканців України бути пильними й в разі загрози негайно прямувати в укриття.

Пізніше в Повітряних силах також повідомили про пуски ракет з 12-и стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Згідно з відкритими джерелами, ракета "Калібр" — це крилата ракета з великою дальністю дії, яку можна використовувати для ураження різних цілей, включно з об'єктами інфраструктури, військовими об'єктами та кораблями.

Як уже повідомлялося, 26 липня о 13:31 в Україні оголосили повітряну тривогу через пуск росіянами крилатих ракет. Через кілька хвилин після оголошення тривоги в мережі повідомили про вибухи в Житомирській і Вінницькій областях

Нагадаємо також, 24 липня журналіст Роман Шрайк оцінив рівень використання російських ракет і назвав їхній обсяг виробництва. За останні 30 днів ЗС РФ використали 51 ракету "Калібр".