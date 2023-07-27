"Щеплення ненависті": до Білорусі під виглядом "оздоровлення" відвезли 3000 дітей з України, — Кислиця

За словами постпреда України в ООН Сергія Кислиці, депортованим дітям у Росії та Білорусі прищеплюють ненависть до української мови, культури та історії рідної країни.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територію Білорусі окупанти передали близько 3000 депортованих українських дітей під виглядом "одужання". Про це під час засідання Радбезу ООН 26 липня сказав постійний представник України Сергій Кислиця.

За його словами, вивезених з України дітей росіяни піддають антиукраїнській пропаганді. Їм прищеплюють ненависть до рідної мови та країни.

"Їх піддають антиукраїнській індоктринації та пропаганді, спрямованій на щеплення ненависті до України, її мови, культури та історії", — зазначив постпред Кислиця.

Також під час засідання постпред сказав, що в Росії не шукають миру, а готуються до загальної мобілізації. Так, Державна дума Російської Федерації ухвалила закон про підвищення призовного віку.

"Замість того, щоб шукати мир, вони продовжують мріяти про велику війну, де Україна не буде єдиною мішенню", — підкреслив Кислиця.

Нагадаємо, що 7 червня Кислиця в ООН пояснив дії РФ щодо підриву Каховської ГЕС. Руйнування дамби Каховської ГЕС російськими військами Постійний представник України в ООН назвав терористичним актом, мета якого — знищення якомога більшої кількості людей і пошкодження української інфраструктури.

Крім того, 25 липня в ООН підтвердили, що по колонії вдарили не HIMARS. Представники ООН спілкувалися з військовополоненими, які перебували в момент теракту в колонії і яких звільнили з полону, і дійшли висновку, що точні обставини інциденту в ніч на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими.