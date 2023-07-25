Рік після теракту в Оленівці: в ООН підтвердили, що по колонії вдарили не HIMARS

Представники ООН спілкувалися з військовополоненими, які перебували на момент теракту в колонії і яких звільнили з полону, і дійшли висновку, що точні обставини інциденту в ніч проти 29 липня 2022 року залишаються нез’ясованими.

Related video

Через рік після трагічного вбивства щонайменше 50 українських військовополонених у виправній колонії в Оленівці в Донецькій області України, яка перебуває під тимчасовим контролем РФ, винних у ньому так і не покарали. Про це заявив у вівторок голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

"Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність. Наш Офіс зустрівся з родинами жертв і вислухав їхні благання про правду та справедливість – і справді, вони мають право на правду, справедливість і відшкодування. Для всіх, хто постраждав від цієї трагедії, ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити справедливіст", – сказав він.

За його словами, за рік від дня теракту РФ не надала гарантій представникам ООН для відвідування колонії та не задовольнила загальні запити Управління ООН з прав людини щодо доступу до територій України, які перебувають під тимчасовим військовим контролем РФ. Втім, в ООН змогли поговорити з особами, які пережили інцидент в Оленівці, і завдяки цьому детально проаналізувати наявну додаткову інформацію.

"Хоча точні обставини інциденту в ніч проти 29 липня 2022 року залишаються нез’ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють Управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS. За наявною інформацією, на даному етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок, звідки міг бути постріл зі зброї. Офіс продовжуватиме слідкувати за інцидентом відповідно до свого досвіду та повноважень", — сказав Тюрк.

Він додав, що військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом, а їхня смерть або поранення у полоні має офіційно і ретельно розслідувати держава, яка тримає в полоні.

"Будь-яка підозра у злочинній поведінці має бути негайно, ретельно, незалежним, неупередженим і прозорим розслідуваним, а винні притягнуті до відповідальності", — сказав Тюрк.

Теракт в Оленівці

29 липня в колонії Оленівки Донецької області, де утримувалися військовополонені ЗСУ, стався потужний вибух, після чого на території почалася пожежа. Українська сторона звинуватила російських військових у скоєнні теракту, у зв'язку із чим в ООН заявили про плани створити спецгрупу для проведення розслідування обставин події.

29 липня Міноборони РФ заявило, що внаслідок удару РСЗВ HIMARS по бараках в Оленівці, де серед інших утримуються полонені "азовці", загинуло щонайменше 40 українців, ще 75 поранено.

CNN опублікувало розслідування про теракт в Оленівці. Супутникові знімки та матеріали з місця події свідчать про те, що вибух, ймовірно, викликаний детонацією пристрою усередині приміщення.

Українська сторона припускає, що барак, де утримувалися українські військовополонені, атакували із застосуванням реактивного вогнемету "Джміль". За кілька днів до теракту почала надходити інформація про те, що окупанти рандомно обирають військовополонених і переводять їх в інший барак.