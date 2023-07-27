Китай розробляє дрон-камікадзе з реактивним двигуном: що відомо (фото)

Безпілотники матимуть велике корисне навантаження та радіус дії сотні кілометрів.

Китайська компанія Aerospace CH UAV Co Ltd анонсувала роботу над сімейством дронів-камікадзе на базі ракет "повітря-повітря". Про це повідомляє профільне видання Janes.

Баражуючий боєприпас створюється на базі повітряних ракет типу AR. За задумом розробників, це має надати виробу величезний радіус дії та низку нових функцій. Всього планується створити 4 варіант дронів-камікадзе, які матимуть різні можливості й вагу — 20 кг, 45 кг, 80 кг та 100 кг.

Характеристики дронів-камікадзе

Також у видані проілюстрували можливості двох БПЛА: в нього буде модульна бойова частина, час польоту до 10 годин, бойове навантаження 200-300 кг й понадзвукова швидкість.

При цьому візуально один з них схожий на іранський Shahed-136. У випадку зі схожістю на іранські дрони у виданні Defense Express звертають увагу, що на початку 2023 року зʼявлялась інформація, що Китай може постачати РФ власну копію Shahed. Проте навряд мова йде саме про анонсовані дрони.

Також відомо, що Китай вже не вперше працює над дронами з реактивними двигунами. Ще в жовтні 2022 року стало відомо про створення безпілотника-мішені Lj-1. Його особливістю є те, що його може запускати важкий бомбардувальник Н-6.

Нагадаємо, 24 липня ЗМІ писали, що Китай розробляє дрон-камікадзе "наддалекого" радіуса дії.

Раніше Фокус розповідав, що Китай переробляє звичайні дрони на військові: як їх застосовуватимуть на полі бою.