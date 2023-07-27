Abrams, K2 чи Leopard 2: в Литві розгорілась дискусія щодо придбання батальйону танків

Міністр оборони Арвідас Анушаусказ на думку багатьох політиків, зарано озвучив плани підписати меморандум про наміри придбати Leopard 2. Це може завадити придбанню машин.

Литва в межах реформи Збройних сил хоче створити танковий батальйон. Нині в країні тривають палкі дискусії щодо того, який танк обрати. Про це повідомляє LRT.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас публічно заявив, що литовській армії найбільше підходить німецький танк Leopard 2. Проте намір підписати меморандум про співпрацю з Німеччиною не означає, що їх придбають. Мова йде про те, щоб дізнатись більше деталей.

"Як повідомляється, була проведена військова оцінка та аналіз ринку. Після цього надсилається лист про наміри – для того, щоб показати зацікавленість у цьому процесі, потрібно показати, що все ж таки ви маєте намір брати участь у ньому, і вам потрібно отримати більше інформації", — пояснив Анушаускас.

Загалом розглядається три танки: Leopard 2, K2 Panther та M1 Abrams. Наразі Анушаускас заявляє, що найбільше вимогам штабом оборони відповідають саме німецькі танки. Оцінка варіантів і пропозицій тривала протягом пів року. Литва оцінювала:

мобільність;

захист;

витрати на експлуатацію;

вогнева потужність;

звʼязок;

здатність до адаптації.

Заява Анушаускаса про намір підписати протокол щодо Leopard зустріло шквал критики з боку членів Комітету національної безпеки та оборони. На їхню думку, міністр оборони розкрив низку деталей, які мають залишатись за зачиненими дверима. Публічне оголошення про Leopard може негативно повпливати на позицію Литви під час закупівлі танків. До того ж Анушаускас оголосив про наміри без узгодження з іншими держструктурами. Це може призвести до здорожчання потенційного контракта.

Наразі жодних переговорів щодо придбання танків немає, бо придбання машин це справа років. Загальна вартість контракту оцінюють в приблизно 2 млрд євро.

Нагадаємо, 25 липня ЗМІ писали, що Литва виділить 2 млрд євро на придбання новітніх танків для армії.

Також 25 липня Литва затвердила трирічний план військової підтримки України.