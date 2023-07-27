Розкрили "Ракушку": на Луганщині російський БТР-МДМ підірвався на міні (відео)

Плавуча машина противника з десантом на борту наїхала на міну, яка рознесла "Ракушку" на шматки. Експерти зазначають, що така бронетехніка — рідкісний гість на фронті.

У мережі з'явилися кадри знищення ворожого десантованого десантного плаваючого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка", який використовують десантно-штурмові війська РФ. Машина противника підірвалася на міні, встановленій бійцями ЗСУ. Відео, зняте за допомогою безпілотника, опублікували 27 липня на українських каналах.

"Український оператор спостерігає за тим, як російський плавучий бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" з десантом на борту красиво наїхав на міну", — ідеться в коментарі.

Українські експерти ресурсу Defence Express зазначають, що кадри підриву техніки дають підстави вважати, що для зриву чергової атаки росіян може бути використано "мінний шлагбаум" — тобто оперативне встановлення мін на небезпечному напрямку.

Такий формат ураження ворожої техніки може бути вельми актуальним у тих місцях, де противник має намір проводити наступальні операції, зокрема на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Також оглядачі зазначили, що російська "Ракушка" —досить рідкісний гість на передовій. Із покликанням на портал Oryx, вони додали, що за час повномасштабного вторгнення російські сили втратили 19 одиниць БТР-МДМ, із яких щонайменше 7 були захоплені бійцями Сил оборони.

Нагадаємо, інформація про те, що росіяни перекидають в Україну десантні машини. БТР-МДМ з'явилася в січні поточного року. Спостерігачі з Conflict Intelligence Team помітили ешелон із бронетехнікою, який перевозив 8 вантажівок КАМАЗ, 31 — БМД-4М і 8 одиниць БТР-МДМ.

Раніше повідомлялося, що українські морські піхотинці зафіксували та знищили ворожу БТР. Було помічено, що техніка стоїть без екіпажу, але бійці все ж вирішили підірвати машину противника.