Без права на помилку: артилерійська розвідувальна група розміновує території на півдні (відео)

Часто сапери знаходять протитанкові та протипіхотні міни, а російські загарбники вигадують різні способи аби ускладнити завдання щодо розмінування.

Артилерійська розвідувальна група спільно з інженерами проводять спільні заходи щодо розмінування територій на півдні. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сапери розповіли, що іноді їм вдається знаходити нерозірвані боєприпаси, що прилетіли, але не вибухнули. Це часто можна побачити навіть на позиціях, де перебували самі військові РФ, були залишені міни. Знайдені та зібрані на кількох ділянках вибухонебезпечні пристрої готують до контрольованого підриву, адже в подальшому їх використовувати небезпечно.

"Працюємо далі, до повної Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Бійці розповіли, що отримують відповідні координати щодо можливих мін та вибухових предметів. Згодом фахівці обстежують територію та під'їзди до неї.

"Ширина повинна бути така, щоб машина могла маневрувати разом із причепленою зброєю", – розповіли сапери.

На пластикові міни металошукач не реагує, що ускладнює пошуки. Часто сапери знаходять протитанкові міни. З їхніх слів, росіяни вигадують різні способи аби ускладнити завдання щодо розмінування.

Нагадаємо, 20 липня бригада "Кара-Даг" показала, як на південному напрямку знищує мінні поля. Просуванню та проведенню українськими військами штурму заважає значне мінування. Однак командування НГУ запевняє, що бійці впевнено йдуть до перемоги.

Також 18 липня генерал Марка Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився, проте його не можна назвати провальним. Українські військові просуваються повільно через мінні поля. Командування береже життя військовослужбовців, а тому уповільнення — це нормально.