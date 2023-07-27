Три причини: чому ЗСУ отримали новий імпульс в контрнаступі, – NYT

ЗСУ повільно, але стабільно просуваються паралельно знищуючи артилерію, командні пункти та інші важливі обʼєкти. Все це дозволяє знаходити слабкі місця в російській обороні.

Українські військові нібито повідомили американським колегам про те, що ЗСУ формують новий імпульс для контрнаступу. Про це повідомляє The New York Times.

Заявляється, що на південному сході ЗСУ планують формувати нову хвилю наступу в Запорізькій області. Американські високопосадовці на умовах анонімності заявили, що існує три причини для інтенсифікації бойових дій.

Систематичне просування ЗСУ

З початку червня українські війська ведуть наступальні дії на трьох головних напрямках на фронті. Сили оборони намагаються знайти слабке місце в російських оборонних рубежах, щоб знайти місце для прориву. ЗСУ повільно, але впевнено просуваються крізь заміновані поля та інші укріплення окупантів.

Заворушення в командуванні ЗС РФ

Окрім того, що ЗСУ просуваються на лінії фронту, вони відчувають зміни в російській армії. У виданні пишуть, що після звільнення генерал-майора Івана Попова, українські війська відучили можливість. У червні офіцер ЗС РФ звернувся до своїх військ, в якому звинувачує начальство в атаці на власні сили. Попов заявив, що він озвучив правду про проблеми на полі бою вищому керівництву, а його зняли з посади.

Винищення російської артилерії

Сили оборони систематично знищують російську артилерію, склади боєприпасів й командні пункти ворога в тилу. Таким чином створюється вразливість, якою можна скористатись, якщо ЗСУ зможуть прорвати російську оборону й спричини паніку в тилу.

Один із західних чиновників заявив, що російські війська розтягнуті, вони все ще мають проблеми з логістикою, постачанням, озброєнням та складом. Відтак ЗС РФ відчувають тиск.

Нагадаємо, 27 липня у Пентагоні заявили про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. Головний удар відбувається на південно-східних фронтах.

26 липня ЗМІ писали, що є щонайменше 3 фактори на користь контрнаступу ЗСУ.