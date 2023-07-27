"Суттєво активізувався": Путін визнав посилення контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі (відео)

Зі слів російського президента, Україна кинула у наступ з сотню бронемашин і більшість з них нібито втратила завдяки "звитягам" російських військових.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на активізацію українського контрнаступу на Запоріжжі. Очільник Кремля заявив, що нібито у бік російських укріплень сунула "навала" танків та БМП ЗСУ. Про деталі ситуації на Запоріжжі з точки зору російського командування ідеться у повідомленні агентства ТАСС.

Путін сказав кілька слів щодо контрнаступу ЗСУ незабаром після виступу з трибуни "Економічного та гуманітарного форуму Росія – Африка". Найперше, він визнав, що контрнаступ ЗСУ почався 4 червня 2023 року. Головний напрям удару — на Запоріжжі, впевнений російський керманич.

Кількома словами росіянин описав, що, на його думку, сталось протягом останніх кількох днів на Запорізькому відтинку фронту.

Найперше, ЗСУ атакували позиції ЗС РФ пів сотнею танків та БМП, стверджує Путін.

При цьому "доблесні" російські солдати та офіцери нібито "показали приклади масового героїзму" — власноручно нібито спинили 39 бронемашин: 26 танків та 13 БМП. Почувши розповіді про "чудеса героїзму", який проявили російські військові, Путін наказав нагородити їх прямо на лінії фронту.

Зі слів очільника Кремля, "подвиги" вчиняли два підрозділи ЗС РФ — 810 бригада морської піхоти та 71 полк — саме вони підбили усі 39 бронемашин. Ще 40 одиниць — це "трофей" російської ударної авіації, впевнений Путін.

Крім того, президент РФ намагався переконати російських журналістів, що "Україна ввела стратегічні резерви" і втратила близько 200 осіб під час бойових дій останніх днів.

Зазначимо, представниця Міністерства оборони України Ганна Маляр напередодні заявила, що ЗСУ мають успіхи на двох ділянках фронту на Запоріжжі — біля Старомайорського та Роботиного. З її слів, бійці Сил оборони витіснили ворога і займаються зараз облаштуванням нових позицій.

Також Генштаб ЗСУ розповів про втрати РФ, яких вона зазнала протягом минулої доби: ідеться про "мінус" 590 окупантів та "мінус" 20 бронемашин.

ORYX-рослідувачі також підрахували 25 липня, що Україна втратила у 4 разів менше техніки, ніж Росія — підрахунки суттєво відрізняються від цифр, озвучених Путіним.

Нагадуємо, бійці ЗСУ показали приклад використання ударного дрона проти російської бронемашини. На відео, опублікованому бійцями 72 ОБМр, видно, які спалахнув російський танк та як відлетіла його башта.

Тим часом тривають бої у Серебрянському лісництві на Луганщині. Українські військові описали місцевість, де вони втримають атаки ворога — вона схожа на своєрідний "В'єтнам".